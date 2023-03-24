Белгородские депутаты предложили дополнительные меры поддержки для почётных доноров

Сейчас для почётных доноров предоставляются такие меры поддержки, как ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время года, внеочередное оказание медпомощи. Помимо этого, им полагается ежегодная денежная выплата. В текущем году она будет проиндексирована 1 апреля и составит свыше 16,5 тысячи рублей.