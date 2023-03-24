Белгородские депутаты предложили дополнительные меры поддержки для почётных доноров

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Депутаты белгородской облдумы единогласно поддержали предложение о дополнительных мерах социальной поддержки почётных доноров России.
Речь идёт о внеочередном:
Помимо этого, депутаты попросили дать почётным донорам право на бесплатную юридическую помощь.
Ожидается, что расширение мер поддержки для этой категории граждан позволит популяризировать донорство и простимулирует людей регулярно сдавать кровь.
Сейчас для почётных доноров предоставляются такие меры поддержки, как ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время года, внеочередное оказание медпомощи. Помимо этого, им полагается ежегодная денежная выплата. В текущем году она будет проиндексирована 1 апреля и составит свыше 16,5 тысячи рублей.