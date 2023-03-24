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Published Сегодня, 07:40

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Белгородские депутаты предложили дополнительные меры поддержки для почётных доноров

24 марта 2023, 07:40
Фото: 1MI
Депутаты предлагают расширить перечень мер социальной поддержки почётных доноров России, сообщили в пресс-службе облдумы. Среди них — внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания, право на получение бесплатной юридической помощи.
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Облдума

Депутаты белгородской облдумы единогласно поддержали предложение о дополнительных мерах социальной поддержки почётных доноров России.

Речь идёт о внеочередном:

  • пользовании всеми видами услуг организаций связи;
  • пользовании услугами организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций;
  • приобретении билетов на все виды транспорта;
  • обслуживании предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания;
  • приёме в организациях социального обслуживания, предоставляющих соцуслуги в стационарной форме, в полустационарной форме и на дому.

Помимо этого, депутаты попросили дать почётным донорам право на бесплатную юридическую помощь.

Ожидается, что расширение мер поддержки для этой категории граждан позволит популяризировать донорство и простимулирует людей регулярно сдавать кровь.

Сейчас для почётных доноров предоставляются такие меры поддержки, как ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время года, внеочередное оказание медпомощи. Помимо этого, им полагается ежегодная денежная выплата. В текущем году она будет проиндексирована 1 апреля и составит свыше 16,5 тысячи рублей.

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#Ольга Аксёнова#Доноры#Облдума#Меры поддержки#Общество#Белгородская область
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