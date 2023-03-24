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Published Сегодня, 18:00

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Белгородку обвиняют в серийном изнасиловании своего 14-летнего сына

24 марта 2023, 18:00
Фото: 1MI
41-летней женщине грозит до четырёх лет тюрьмы, пишет Telegram-канал Mash. Официальные источники информацию пока не подтверждали.

О случившемся сообщили в Telegram-канале Mash. По их словам, домой 41-летняя женщина пришла пьяной и стала приставать к своему мужу. Но оказалось, что это был её 14-летний сын. Подросток сопротивляться не стал, и подобные контакты с матерью стали повторяться в дальнейшем.

Отцу ни о чём не говорили, но от своих друзей подросток скрывать такое не смог и всё рассказал. Потом о случившемся узнал инспектор по делам несовершеннолетних и на женщину завели уголовное дело.

Мать рассказала, что первый раз с сыном действительно получился случайно, а последующие были просто по привычке. Telegram-канал Mash пишет, что теперь женщине грозит до четырёх лет тюрьмы.

Однако официальные источники распространившуюся по интернету информацию пока никак не комментировали.

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#Александра Склярова#Изнасилование#Несовершеннолетний#Происшествия#Уголовное дело#Белгородская область
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