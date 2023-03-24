Белгородку обвиняют в серийном изнасиловании своего 14-летнего сына

О случившемся сообщили в Telegram-канале Mash. По их словам, домой 41-летняя женщина пришла пьяной и стала приставать к своему мужу. Но оказалось, что это был её 14-летний сын. Подросток сопротивляться не стал, и подобные контакты с матерью стали повторяться в дальнейшем.