Белгородец ударил свою сожительницу кулаком и получил от неё нож в сердце

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Как отметили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, инцидент произошёл 16 декабря 2022 года в Шебекинском округе. В тот вечер обвиняемая пригласила к себе и сожителю в гости знакомую, но встреча закончилась скандалом и кровопотерей.
Ранее женщина часто ругала своего сожителя за чрезмерное употребление алкоголя, что случилось и в этот раз. Разозлившись, мужчина начал оскорблять белгородку, хватать за руки, а в конце ударил её кулаком по голове. Женщина терпеть это не стала: схватила со стола нож и ударила им мужчину в область сердца.
Но пострадавшего удалось спасти: находящаяся в гостях знакомая вовремя вызвала скорую помощь.
В настоящий момент собрано достаточно информации о случившемся. Расследование уголовного дела по части 3 статьи 30 УК РФ («Покушение на убийство») и части 1 статьи 105 УК РФ завершено. Его направили в суд для рассмотрения.