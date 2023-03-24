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Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Белгородец ударил свою сожительницу кулаком и получил от неё нож в сердце

24 марта 2023, 17:19
Фото: 1MI
Теперь 72-летнюю женщину будут судить за покушение на убийство, отметили в региональном Следкоме.
Сюжет
Следком

Как отметили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, инцидент произошёл 16 декабря 2022 года в Шебекинском округе. В тот вечер обвиняемая пригласила к себе и сожителю в гости знакомую, но встреча закончилась скандалом и кровопотерей.

Ранее женщина часто ругала своего сожителя за чрезмерное употребление алкоголя, что случилось и в этот раз. Разозлившись, мужчина начал оскорблять белгородку, хватать за руки, а в конце ударил её кулаком по голове. Женщина терпеть это не стала: схватила со стола нож и ударила им мужчину в область сердца.

Но пострадавшего удалось спасти: находящаяся в гостях знакомая вовремя вызвала скорую помощь.

В настоящий момент собрано достаточно информации о случившемся. Расследование уголовного дела по части 3 статьи 30 УК РФ («Покушение на убийство») и части 1 статьи 105 УК РФ завершено. Его направили в суд для рассмотрения.

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#Нож#Александра Склярова#Покушение на убийство#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Следком
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