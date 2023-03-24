Белгородец ударил свою сожительницу кулаком и получил от неё нож в сердце

Ранее женщина часто ругала своего сожителя за чрезмерное употребление алкоголя, что случилось и в этот раз. Разозлившись, мужчина начал оскорблять белгородку, хватать за руки, а в конце ударил её кулаком по голове. Женщина терпеть это не стала: схватила со стола нож и ударила им мужчину в область сердца.