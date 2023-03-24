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Анатолий Фуглаев и его партнёр увеличили уставный капитал УК «Добрыня»

24 марта 2023, 12:31
Фото: 1MI
Доля в УК компании Инны Бредихиной и Анатолия Фуглаева изменена с 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», у совладельцев Инны Бредихиной и Анатолия Фуглаева 22 марта увеличился размер суммы в уставном капитале УК «Добрыня» — с 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.

Отметим, что ООО «Управляющая компания Добрыня» было зарегистрировано в 2015 году. Генеральным директором является Евгений Савранский.

В 2021 году выручка компании была убыточной на 397 тыс. рублей, а сумма чистой прибыли — на 19 млн рублей.

Напомним, что в начале июля 2021 года стало известно, что в отношении бывшего гендиректора ООО «УК „Добрыня“» возбудили уголовное дело, его подозревали в невыплате зарплаты в размере 10 млн рублей.

Бывшие работники «Добрыни» требовали признать компанию банкротом. Также они добились выплаты окладов по допсоглашениям и компенсации морального вреда на общую сумму более 500 тыс. рублей.

Стоит отметить, что Анатолия Фуглаева уже выпустили из колонии. Неотбытую часть срока Фуглаеву заменили исправительными работами на два года с удержанием ежемесячно из зарплаты 10% в доход государства. Освободили бизнесмена и от запрета заниматься предпринимательской деятельностью. Ранее его приговорили к 3,5 года колонии и обязали заплатить штраф в 900 тыс. рублей за незаконное возмещение более 140 млн рублей налогов через группу компаний «Добрыня».

Белгородского бизнесмена Анатолия Фуглаева выпустили из колонии
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Напомним, что в июле 2022 года стало известно, что Октябрьский районный суд Белгорода установил, что Анатолий Фуглаев виновен в двух эпизодах мошенничества — похитил чужое имущество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере в составе организованной группы. 

Какие мошеннические схемы проворачивал бизнесмен Анатолий Фуглаев
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