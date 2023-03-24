Анатолий Фуглаев и его партнёр увеличили уставный капитал УК «Добрыня»

Стоит отметить, что Анатолия Фуглаева уже выпустили из колонии. Неотбытую часть срока Фуглаеву заменили исправительными работами на два года с удержанием ежемесячно из зарплаты 10% в доход государства. Освободили бизнесмена и от запрета заниматься предпринимательской деятельностью. Ранее его приговорили к 3,5 года колонии и обязали заплатить штраф в 900 тыс. рублей за незаконное возмещение более 140 млн рублей налогов через группу компаний «Добрыня».