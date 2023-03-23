Заместителя военного коменданта в Белгороде наградили благодарностью горсовета

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Заместителя военного коменданта Белгорода Александра Вятчинова наградили за вклад в защиту областного центра. Ему вручили благодарственное письмо председателя горсовета за добросовестный труд и профессионализм.
Ранее сообщалось, что аналогичной награды удостоили военного коменданта Белгорода Андрея Гудинчука. К благодарности полагалась единовременная денежная выплата за счёт средств городского бюджета.
Напомним, двоих мобилизованных из Белгородской области наградили медалями «За воинскую доблесть» II степени. Они получили награды за «проявленные мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач во время СВО».