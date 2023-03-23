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Заместителя военного коменданта в Белгороде наградили благодарностью горсовета

23 марта 2023, 06:06
Фото: 1MI
Александру Вятчинову вручили благодарственное письмо председателя горсовета за вклад в защиту областного центра, следует из распоряжения городского совета.

Заместителя военного коменданта Белгорода Александра Вятчинова наградили за вклад в защиту областного центра. Ему вручили благодарственное письмо председателя горсовета за добросовестный труд и профессионализм.

Ранее сообщалось, что аналогичной награды удостоили военного коменданта Белгорода Андрея Гудинчука. К благодарности полагалась единовременная денежная выплата за счёт средств городского бюджета.

Напомним, двоих мобилизованных из Белгородской области наградили медалями «За воинскую доблесть» II степени. Они получили награды за «проявленные мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач во время СВО».

Военному коменданту объявят благодарность за защиту Белгорода
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