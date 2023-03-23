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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

ВСУ за день семь раз обстреляли белгородское приграничье

23 марта 2023, 10:20
Фото: 1MI
Под огнём оказались семь населённых пунктов в пяти районах. Из последних происшествий — обстрелы Сподарюшино и Тишанки.
Сюжет
Обстрел

По состоянию на 13:15 известно как минимум о семи обстрелах Белгородской области за сутки.

После полудня стало известно, что сёла Сподарюшино в Грайворонском горокруге и Тишанка в Волоконовском районе тоже попали под огонь со стороны Украины.

Под обстрел за четверг, 23 марта, попали семь населённых пунктов в пяти приграничных районах. Ранее под огнём оказались село Логачёвка Валуйского городского округа, Щетиновка Белгородского района, посёлок Ленинский, хутор Панков и село Муром в Шебекинском горокруге.

Накануне под обстрелом в Волоконовском районе погиб мужчина. Как оказалось, его дом был разрушен в результате другого происшествия, произошедшего месяц назад.

Белгородка из-за обстрелов ВСУ сначала потеряла дом, а спустя месяц — мужа
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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Тишанка#Волоконовский район#Сподарюшино#Грайворонский горокруг
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