ВСУ за день семь раз обстреляли белгородское приграничье

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
По состоянию на 13:15 известно как минимум о семи обстрелах Белгородской области за сутки.
После полудня стало известно, что сёла Сподарюшино в Грайворонском горокруге и Тишанка в Волоконовском районе тоже попали под огонь со стороны Украины.
Под обстрел за четверг, 23 марта, попали семь населённых пунктов в пяти приграничных районах. Ранее под огнём оказались село Логачёвка Валуйского городского округа, Щетиновка Белгородского района, посёлок Ленинский, хутор Панков и село Муром в Шебекинском горокруге.
Накануне под обстрелом в Волоконовском районе погиб мужчина. Как оказалось, его дом был разрушен в результате другого происшествия, произошедшего месяц назад.