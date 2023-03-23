VK объявляет open call на участие в выставке «Сверхновые»

Куратором выставки выступает Сабина Чагина — ведущий российский специалист в области современного искусства, арт-директор ЦСИ Винзавод и соосновательница и художественный руководитель Биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА. «Мы приглашаем художников принять участие в цифровой выставке „Сверхновые“ — проекте про сверхспособности художников управлять новыми технологиями и создавать искусство с помощью современных инструментов, про впечатляющее сочетание искусства и науки, про творчество без границ. При его создании мы вдохновлялись космическим пространством и хотим передать ощущение безграничности творческого потенциала, которое всегда ассоциировалось с космосом и его бесконечным простором. Символично, что организатором выставки выступила VK — место встречи молодых звезд — уверена, „Сверхновые“ проявят немало талантов на художественном небосклоне», — отмечает Сабина.