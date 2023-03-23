Вице-президент «Царьграда» Лебедев представит белгородскую ОП на федеральном уровне

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Общественную палату Белгородской области на федеральном уровне представит вице-президент «Царьграда» Олег Лебедев, ставший её членом на днях. Он представит регион в Общественной палате РФ.
Выборы представителя состоялись 21 марта в рамках пленарного заседания. Кандидатами были Олег Лебедев и Юлия Стрябкова — коммерческий директор ОАУ «ТРК „Мир Белогорья“».
Выбор в итоге пал на Лебедева. Он поблагодарил членов Палаты за доверие и заявил, что готов к плодотворному сотрудничеству и совместным проектам, которые создают на благо региона.
В Общественной палате Белгородской области Олег Лебедев занял место Натальи Давыдовой — регионального руководителя «Волонтёров Победы». Её полномочия прекратили досрочно.
Сам Лебедев — вице-президент ООО «Царьград». Одновременно он является директором благотворительного фонда поддержки социальных и культурных проектов с аналогичным названием.
«На посту вице-президента „Царьграда“ Олег Владимирович считает, что основная задача организации — возрождение величия Российской империи, поддержка и продвижение традиционных ценностей русского народа, содействие расцвету православной веры, развитие просвещения и популяризация русской культуры», — говорится в релизе Общественной палаты Белгородской области.
Выдвинули его от регионального отделения организации «Российский Союз ветеранов».