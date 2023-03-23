В развлекательную программу лыжного марафона в Югре включили хаски-терапию

Зоны для развлечений будут работать перед стартовой площадкой. Любители экстрима смогут искупаться в банном чане, который установят под открытым небом. Предпочитающим активный отдых организаторы предложат катание на собачьих упряжках, а также на ватрушке или банане за снегоходом. Кроме того, гостей марафона будут полностью погружать в местный колорит в рамках дегустации югорских деликатесов в традиционных для этого региона чумах.