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Updated Сегодня, 10:59

В развлекательную программу лыжного марафона в Югре включили хаски-терапию

23 марта 2023, 10:59
Фото: pxhere.com
Организаторы ознакомили общественность с программой мероприятий Х Югорского лыжного марафона. Зрителям предложат хаски-терапию, дегустацию блюд северной кухни в чумах и катание на собачьих упряжках.

 Информационный партнер мероприятия – федеральный медиахолдинг 1MI.

После забега зрителям раздадут автографы известные биатлонисты – призеры Олимпийских игр Эдуард Латыпов и Карим Халили, призер этапов Кубка мира Даниил Серохвостов, олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Сергей Устюгов, Юлия Ступак и Александр Легков, а также член российской сборной Анастасия Кулешова и чемпионка мира среди юниоров Анастасия Гореева, пишет muksun.fm.

Зоны для развлечений будут работать перед стартовой площадкой. Любители экстрима смогут искупаться в банном чане, который установят под открытым небом. Предпочитающим активный отдых организаторы предложат катание на собачьих упряжках, а также на ватрушке или банане за снегоходом. Кроме того, гостей марафона будут полностью погружать в местный колорит в рамках дегустации югорских деликатесов в традиционных для этого региона чумах.

У юношей и мужчин в возрасте от 13 до 59 лет будет возможность сдать норматив ГТО в беге на лыжах на пятикилометровую дистанцию. В специальной фотозоне участники смогут впоследствии запечатлеть этот момент.

На площадке перед стартом будет работать фотозона Visit Ugra – интерактивная зона с красочными пейзажами региона. Открытку с символикой марафона гости смогут отправить в любой из субъектов страны. Заявки на участие в мероприятии подали лыжники из 40 российских субъектов, а также из Словении и Казахстана.

Х Югорский лыжный марафон состоится в Ханты-Мансийске 7 - 8 апреля. Мероприятие пройдет в пойме реки Горной. В первый день спортсмены пройдут классическим стилем 50-километровую дистанцию. 8 апреля будет массовый забег на дистанции в 5, 25 и 50 километров свободным стилем.

Правительство ХМАО-Югры организовало марафон совместно с АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерацией лыжных гонок при поддержке банка «Открытие». Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно до 6 апреля.

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