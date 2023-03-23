В развлекательную программу лыжного марафона в Югре включили хаски-терапию

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Информационный партнер мероприятия – федеральный медиахолдинг 1MI.
После забега зрителям раздадут автографы известные биатлонисты – призеры Олимпийских игр Эдуард Латыпов и Карим Халили, призер этапов Кубка мира Даниил Серохвостов, олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Сергей Устюгов, Юлия Ступак и Александр Легков, а также член российской сборной Анастасия Кулешова и чемпионка мира среди юниоров Анастасия Гореева, пишет muksun.fm.
Зоны для развлечений будут работать перед стартовой площадкой. Любители экстрима смогут искупаться в банном чане, который установят под открытым небом. Предпочитающим активный отдых организаторы предложат катание на собачьих упряжках, а также на ватрушке или банане за снегоходом. Кроме того, гостей марафона будут полностью погружать в местный колорит в рамках дегустации югорских деликатесов в традиционных для этого региона чумах.
У юношей и мужчин в возрасте от 13 до 59 лет будет возможность сдать норматив ГТО в беге на лыжах на пятикилометровую дистанцию. В специальной фотозоне участники смогут впоследствии запечатлеть этот момент.
На площадке перед стартом будет работать фотозона Visit Ugra – интерактивная зона с красочными пейзажами региона. Открытку с символикой марафона гости смогут отправить в любой из субъектов страны. Заявки на участие в мероприятии подали лыжники из 40 российских субъектов, а также из Словении и Казахстана.
Х Югорский лыжный марафон состоится в Ханты-Мансийске 7 - 8 апреля. Мероприятие пройдет в пойме реки Горной. В первый день спортсмены пройдут классическим стилем 50-километровую дистанцию. 8 апреля будет массовый забег на дистанции в 5, 25 и 50 километров свободным стилем.
Правительство ХМАО-Югры организовало марафон совместно с АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерацией лыжных гонок при поддержке банка «Открытие». Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно до 6 апреля.