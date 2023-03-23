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Published Сегодня, 10:41

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Updated Сегодня, 10:43

В Белгородской области задержали ростовчанина с 40 кг запрещённых веществ

23 марта 2023, 10:41
Фото: 1MI
Мужчину обвиняют в совершении преступлений по двум статьям. Ему грозит до 20 лет колонии, сообщили в региональном УФСБ.

Сотрудники белгородского УФСБ пресекли устойчивый канал распространения наркотических средств в регионе. Жителя Ростовской области задержали в Ракитянском районе. У мужчины обнаружили 40 кг запрещённых веществ.

У ростовчанина изъяли особо крупную партию синтетических наркотиков. Против него возбудили уголовные дела за приготовление к преступлению и покушение на преступление, незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических
средств.

Подозреваемого задержали согласно законодательству. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее жителя Белгорода осудили за закладки с кокаином и ЛСД в Старом Осколе. У мужчины был бизнес, который закрылся во время пандемии ковида. На распространении наркотиков он надеялся вернуть прежний уровень доходов.

Потерявший бизнес из-за ковида белгородец хотел заработать на наркотиках, но не вышло
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Ракитянский район#Уголовное дело#Происшествия#Синтетические наркотики#Наркотики#Уфсб#Задержание#Ростовская область
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