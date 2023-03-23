В Белгородской области задержали ростовчанина с 40 кг запрещённых веществ

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Сотрудники белгородского УФСБ пресекли устойчивый канал распространения наркотических средств в регионе. Жителя Ростовской области задержали в Ракитянском районе. У мужчины обнаружили 40 кг запрещённых веществ.
У ростовчанина изъяли особо крупную партию синтетических наркотиков. Против него возбудили уголовные дела за приготовление к преступлению и покушение на преступление, незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических
средств.
Подозреваемого задержали согласно законодательству. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее жителя Белгорода осудили за закладки с кокаином и ЛСД в Старом Осколе. У мужчины был бизнес, который закрылся во время пандемии ковида. На распространении наркотиков он надеялся вернуть прежний уровень доходов.