В Белгородской области за год пытались провести 29 «протестных акций»

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В региональном УМВД поделились статистикой разного рода преступлений. Её озвучил глава регионального ведомства Василий Умнов во время годового отчёта перед депутатами облдумы.
В 2022 году в регионе пытались провести 29 «акций протеста». Лишь одну из них предполагалось провести в форме группового пикета. Остальные были одиночными. Полицейские выявили ещё 29 преступлений экстремистской направленности и восемь — террористического характера.
Как пишет издание, одно уголовное дело в Белгородской области возбудили за хулиганство и массовые беспорядки. В соседних Воронежской и Курской областях подобных случаев не зарегистрировали. В Москве произошло девять таких случаев, два — в Подмосковье, и ещё один в Орловской области.
Преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства правоохранители выявили 16. Кроме того, известно о трёх случаях диверсий.