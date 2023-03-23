Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В Белгородской области за год пытались провести 29 «протестных акций»

23 марта 2023, 09:43
Фото: 1MI
В УМВД по региону поделились статистикой разного рода преступлений, совершённых в Белгородской области в 2022 году. По данным полиции, большинство акций предполагалось провести в форме одиночных пикетов, сообщает «Фонарь».
Сюжет
УМВД

В региональном УМВД поделились статистикой разного рода преступлений. Её озвучил глава регионального ведомства Василий Умнов во время годового отчёта перед депутатами облдумы.

В 2022 году в регионе пытались провести 29 «акций протеста». Лишь одну из них предполагалось провести в форме группового пикета. Остальные были одиночными. Полицейские выявили ещё 29 преступлений экстремистской направленности и восемь — террористического характера.

Как пишет издание, одно уголовное дело в Белгородской области возбудили за хулиганство и массовые беспорядки. В соседних Воронежской и Курской областях подобных случаев не зарегистрировали. В Москве произошло девять таких случаев, два — в Подмосковье, и ещё один в Орловской области.

Преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства правоохранители выявили 16. Кроме того, известно о трёх случаях диверсий.

В Белгородской области стало больше преступлений на дорогах и улицах
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область лидирует в РФ по приросту преступлений с оружием и взрывчаткойБелгородской области рекомендуют усилить профилактику преступлений против детейВ Белгородской области с начала года жертвами преступлений стали более 100 человек
#Наталья Корявых#Белгородская область#УМВД#Происшествия#Преступления#Протесты#Пикеты#Уголовное дело#Василий Умнов
Подпишитесь
Газоснабжение нарушено в результате обстрела села в Белгородской области
Сегодня, 10:58
Два авто на место: как в белгородском «Амаксе» переселенцы с парковкой справляются
Сегодня, 06:46
Элитный, но всё же «микро»: минусы и плюсы жизни в районе Новый Белгорода
Сегодня, 07:39
Белгородка из-за обстрелов ВСУ сначала потеряла дом, а спустя месяц — мужа
Сегодня, 08:57
В белгородском отделении Соцфонда рассказали о повреждениях после обстрела
Сегодня, 10:50