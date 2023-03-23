В Белгородской области за год пытались провести 29 «протестных акций»

Как пишет издание, одно уголовное дело в Белгородской области возбудили за хулиганство и массовые беспорядки. В соседних Воронежской и Курской областях подобных случаев не зарегистрировали. В Москве произошло девять таких случаев, два — в Подмосковье, и ещё один в Орловской области.