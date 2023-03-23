В Белгородской области продают американский патефон 1906 года за 900 тыс. рублей

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
На сайте объявлений выставили на продажу американский патефон RCA Victor 1906 года производства. Автор объявлений отметил, что проигрыватель был реставрирован — восстановлены детали, покрытие, металлическая фурнитура.
Также продавец подчёркивает, что патефон находится в рабочем состоянии. Проигрыватель автор объявления готов отдать за 900 тыс. рублей.
Напомним, что ранее на сайте объявлений за 2 млн рублей продавали картину известной украинской художницы Александры Экстер. Работа была написана маслом на холсте.