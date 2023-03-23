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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

В Белгородской области продают американский патефон 1906 года за 900 тыс. рублей

23 марта 2023, 08:29
Фото: Авито
Патефон RCA Victor выставил на продажу на сайте «Авито» житель Старооскольского горокруга. Проигрыватель был выпущен в 1906 году.
Сюжет
Роскошь

На сайте объявлений выставили на продажу американский патефон RCA Victor 1906 года производства. Автор объявлений отметил, что проигрыватель был реставрирован — восстановлены детали, покрытие, металлическая фурнитура.

Также продавец подчёркивает, что патефон находится в рабочем состоянии. Проигрыватель автор объявления готов отдать за 900 тыс. рублей.

Фото: Авито

Напомним, что ранее на сайте объявлений за 2 млн рублей продавали картину известной украинской художницы Александры Экстер. Работа была написана маслом на холсте.

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#Алина Харина#Патефон#Авито#Объявление#Общество#Роскошь#Старый Оскол
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