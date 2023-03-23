В Белгородской области ожидается потепление до +17 ˚С

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В Белгородской области станет ещё теплее. В пятницу, 24 марта, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. В ночное время преимущественно без осадков. Днём местами пройдёт небольшой дождь. Ночью ожидается +2...+7 ˚С, днём потеплеет до +12...+17 ˚С.
В Белгороде в последний рабочий день недели без осадков. Ночью столбик термометра покажет отметку +5 ˚С. Днём дождя также не будет. Воздух прогреется до +15 ˚С.
В выходные в областном центре тепло и без осадков. В субботу, 25 марта, ночью +8˚ С. В светлое время суток температура поднимется до +16 ˚С. 26 марта ночью +7 ˚С, а днём — до +12 ˚С.