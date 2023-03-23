В Белгородской области на фоне СВО заметили снижение числа заключённых в 2,5 раза

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
На фоне спецоперации в Белгородской области сократилось количество заключённых. Внимание на этот факт обратил омбудсмен Александр Панин. По его словам, число снизилось в 2,5 раза за пять лет.
Панин считает, что это связано не только с либерализацией законодательства. По его мнению, это стало следствием СВО — по дислокации. Также уполномоченный по правам человека уточнил, что регион показал передовые показатели трудоустройства заключённых — 94%. Это важный элемент воспитательного процесса, уверен омбудсмен.
Накануне стало известно, что исправительный центр ФСИН под Белгородом сможет принять до 400 осуждённых. Учреждение решили расширить. Пока в его стенах могут содержать до 250 осуждённых, отбывающих наказание в виде принудительных работ.