В Белгородской области на фоне СВО заметили снижение числа заключённых в 2,5 раза

Панин считает, что это связано не только с либерализацией законодательства. По его мнению, это стало следствием СВО — по дислокации. Также уполномоченный по правам человека уточнил, что регион показал передовые показатели трудоустройства заключённых — 94%. Это важный элемент воспитательного процесса, уверен омбудсмен.