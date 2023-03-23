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В Белгородской области на фоне СВО заметили снижение числа заключённых в 2,5 раза

23 марта 2023, 11:23
Фото: 1MI
Белгородский омбудсмен Александр Панин обратил внимание на факт, что после начала спецоперации в регионе существенно снизилось количество заключённых. Статистикой уполномоченный по правам человека поделился во время очередной сессии облдумы, пишет Go31.
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СВО

На фоне спецоперации в Белгородской области сократилось количество заключённых. Внимание на этот факт обратил омбудсмен Александр Панин. По его словам, число снизилось в 2,5 раза за пять лет.

Панин считает, что это связано не только с либерализацией законодательства. По его мнению, это стало следствием СВО — по дислокации. Также уполномоченный по правам человека уточнил, что регион показал передовые показатели трудоустройства заключённых — 94%. Это важный элемент воспитательного процесса, уверен омбудсмен.

Накануне стало известно, что исправительный центр ФСИН под Белгородом сможет принять до 400 осуждённых. Учреждение решили расширить. Пока в его стенах могут содержать до 250 осуждённых, отбывающих наказание в виде принудительных работ.

Исправительный центр ФСИН под Белгородом сможет принять до 400 осуждённых
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#Наталья Корявых#Белгородская область#СВО#Общество#Заключённые#Законодательство#Омбудсмен
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