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Published Сегодня, 06:19

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Updated Сегодня, 06:22

В Белгородской области мужчина попал под грузовой поезд

23 марта 2023, 06:19
Фото: 1MI
Следователи начали проверку по факту гибели мужчины на железнодорожном перегоне Губкин — Чаплыжное. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК, место происшествия уже осмотрено, очевидцы опрошены.

Трагедия произошла на железнодорожном перегоне Губкин — Чаплыжное. Там мужчина 1967 года рождения попал под грузовой поезд и получил смертельные травмы.

По данному факту Воронежским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России проводится доследственная проверка.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Тем временем в Алексеевке следователи проверяют обстоятельства столкновения вагонов на территории ЭФКО. По данным регионального следкома, железнодорожный состав въехал в три вагона с семенами подсолнечника. Пострадавших нет.

В Белгородской области поезд въехал в автомобиль, находящийся на ж/д путях
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#Ольга Аксёнова#Поезд#Ж/д пути#Погибший#Происшествия#Белгородская область#Губкин#Губкинский горокруг
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