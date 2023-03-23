В Белгородской области мужчина попал под грузовой поезд

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:22
Трагедия произошла на железнодорожном перегоне Губкин — Чаплыжное. Там мужчина 1967 года рождения попал под грузовой поезд и получил смертельные травмы.
По данному факту Воронежским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России проводится доследственная проверка.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Тем временем в Алексеевке следователи проверяют обстоятельства столкновения вагонов на территории ЭФКО. По данным регионального следкома, железнодорожный состав въехал в три вагона с семенами подсолнечника. Пострадавших нет.