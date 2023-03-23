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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

В белгородском отделении Соцфонда рассказали о повреждениях после обстрела

23 марта 2023, 10:50
Фото: Bel.ru
здание соцфонда в Белгороде после обстрела
В настоящее время сумма ущерба оценивается специалистами. Восстановительные работы проведут за счёт средств Социального фонда России. Об этом сообщили Бел.Ру.
Сюжет
Обстрел

Напомним, ночью 16 марта над областным центром сработала система ПВО. Среди населения пострадавших нет, но обломки сбитых ракет повредили несколько квартир, фасады торгового центра и отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области (ул. Вокзальная, 17).

Фото: Bel.ru

В последнем были зафиксированы повреждения здания со стороны ул. Вокзальная: отдельных стеклопакетов окон и витражей с первого по шестой этаж и отдельных плиток керамогранита вентфасада первого этажа.

Фото: Bel.ru

Как сообщили Бел.Ру в Соцфонде, в настоящее время сумма ущерба оценивается специалистами. По предварительным данным на восстановление здания потребуется около 470 тыс. руб. Там заменят повреждённые стеклопакеты и отдельные керамогранитные плитки фасада. Все восстановительные работы произведут из средств Социального фонда России.

Видео: Bel.ru
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