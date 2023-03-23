В белгородском отделении Соцфонда рассказали о повреждениях после обстрела

Как сообщили Бел.Ру в Соцфонде, в настоящее время сумма ущерба оценивается специалистами. По предварительным данным на восстановление здания потребуется около 470 тыс. руб. Там заменят повреждённые стеклопакеты и отдельные керамогранитные плитки фасада. Все восстановительные работы произведут из средств Социального фонда России.