В белгородском отделении Соцфонда рассказали о повреждениях после обстрела

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Напомним, ночью 16 марта над областным центром сработала система ПВО. Среди населения пострадавших нет, но обломки сбитых ракет повредили несколько квартир, фасады торгового центра и отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области (ул. Вокзальная, 17).
В последнем были зафиксированы повреждения здания со стороны ул. Вокзальная: отдельных стеклопакетов окон и витражей с первого по шестой этаж и отдельных плиток керамогранита вентфасада первого этажа.
Как сообщили Бел.Ру в Соцфонде, в настоящее время сумма ущерба оценивается специалистами. По предварительным данным на восстановление здания потребуется около 470 тыс. руб. Там заменят повреждённые стеклопакеты и отдельные керамогранитные плитки фасада. Все восстановительные работы произведут из средств Социального фонда России.