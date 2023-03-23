В Белгороде ищут похитителей трёх кустов можжевельника

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Сотрудники Белгорблагоустройства 22 марта высадили кусты можжевельника в сквере «Надежда». Однако уже 23 марта три куста пропали.
Коммунальщики подали заявление в полицию. Они просят помощи в поиске тех, кто украл кусты.
Если вы жильцы домов на Королёва, 20, Губкина, 22, 24к1 или простые прохожие, которые видели, как кто-то вчера выдёргивал кусты в сквере «Надежда», не оставайтесь равнодушными.
сообщение Белгорблагоустройства
В администрации города просят откликнуться очевидцев и сообщить информацию о похитителях растений по номеру 112. Виновных могут привлечь к административной ответственности.
Это не первая кража растений с клумб областного центра. В прошлом году белгородок застукали за выкапыванием тюльпанов. После этого женщин нашли и оштрафовали. По словам белгородок, им нужны были луковицы, чтобы высадить растения во дворе.