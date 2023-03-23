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Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

В Белгороде ищут похитителей трёх кустов можжевельника

23 марта 2023, 13:49
Фото: Telegram-канал БГБ "Уютный город"
В сквере «Надежда» накануне посадили можжевельник. Однако уже сегодня три куста пропали, сообщили в пресс-службе мэрии. Теперь похитителя растений ищут.
Сюжет
Кража

Сотрудники Белгорблагоустройства 22 марта высадили кусты можжевельника в сквере «Надежда». Однако уже 23 марта три куста пропали.

Коммунальщики подали заявление в полицию. Они просят помощи в поиске тех, кто украл кусты.

Если вы жильцы домов на Королёва, 20, Губкина, 22, 24к1 или простые прохожие, которые видели, как кто-то вчера выдёргивал кусты в сквере «Надежда», не оставайтесь равнодушными.
сообщение Белгорблагоустройства

В администрации города просят откликнуться очевидцев и сообщить информацию о похитителях растений по номеру 112. Виновных могут привлечь к административной ответственности.

Это не первая кража растений с клумб областного центра. В прошлом году белгородок застукали за выкапыванием тюльпанов. После этого женщин нашли и оштрафовали. По словам белгородок, им нужны были луковицы, чтобы высадить растения во дворе.

Фото: Telegram-канал БГБ "Уютный город"
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