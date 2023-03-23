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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

В Белгороде двух девочек скорая увезла с занятий по хоровому пению

23 марта 2023, 13:19
Фото: 1MI
Случившееся уже прокомментировали в пресс-службе регионального правительства. Родители отказались от госпитализации детей. Их состояние было удовлетворительным. Только у одной из девочек понизилось давление.
Сюжет
Дети

В Белгороде двух девочек увезли на скорой после того, как им стало плохо во время репетиции по хоровому пению. Как пишет Telegram-канал Baza, они слишком надолго задерживали дыхание.

Дети репетировали выступление во Дворце народного творчества «Сокол». По словам очевидцев, в помещении и до этого было душно. Вскоре 13-летней школьнице стало плохо. Её увезла скорая. Затем врачей пришлось вызывать ещё раз — у другой девочки 12 лет тоже ухудшилось самочувствие, поэтому её забрали медики.

На место вызвали сотрудников МЧС, полиции и Роспотребнадзора. Все замеры показали, что воздух чист. Врачи считают, что школьницам стало плохо из-за духоты.

Ситуацию прокомментировали в региональном правительстве.

«Указанные девочки были доставлены сотрудниками скорой помощи в областную детскую больницу. На момент поступления в медучреждение состояние девочек было удовлетворительным, только у одной из пациенток наблюдалось небольшое снижение артериального давления. В связи с этим родители отказались от госпитализации. В настоящее время дети находятся дома», — сообщили в пресс-службе.

В мэрии Белгорода Telegram-каналу «Белгород №1» пояснили, что у одной девочки периодически такое происходит — она теряет сознание.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Дети#Происшествия#Скорая#Медики#Репетиция#Хоровое пение#Сокол
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