В Белгороде двух девочек скорая увезла с занятий по хоровому пению

Дети репетировали выступление во Дворце народного творчества «Сокол». По словам очевидцев, в помещении и до этого было душно. Вскоре 13-летней школьнице стало плохо. Её увезла скорая. Затем врачей пришлось вызывать ещё раз — у другой девочки 12 лет тоже ухудшилось самочувствие, поэтому её забрали медики.