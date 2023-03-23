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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В Белгороде 23 пары решили сыграть свадьбу в «красивую» дату 23.03.23

23 марта 2023, 14:01
Фото: 1MI

В Белгородской области 23 марта поженятся 84 пары

23 марта больше всего пар поженятся в областном центре, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

84 белгородские пары решили заключить браки в зеркальную дату — 23 марта. Больше всего молодожёнов — в областном центре. В Белгороде вступят в брак сегодня 23 пары.

11 пар поженятся в Белгородском районе. В Старооскольском горокруге брак заключат десять пар. Свадебные торжества проходят практически во всех муниципалитетах региона.

Фото: Telegram-канал областного правительства

Ещё одной «красивой датой» стало 22 декабря прошлого года. Тогда пожениться решили 73 пары. Из них 26 — в Белгороде.

22 сентября 2022 года в брак вступили 65 пар. В Белгороде тогда решили пожениться 23 из них.

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