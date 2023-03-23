В Белгороде 23 пары решили сыграть свадьбу в «красивую» дату 23.03.23

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
84 белгородские пары решили заключить браки в зеркальную дату — 23 марта. Больше всего молодожёнов — в областном центре. В Белгороде вступят в брак сегодня 23 пары.
11 пар поженятся в Белгородском районе. В Старооскольском горокруге брак заключат десять пар. Свадебные торжества проходят практически во всех муниципалитетах региона.
Ещё одной «красивой датой» стало 22 декабря прошлого года. Тогда пожениться решили 73 пары. Из них 26 — в Белгороде.
22 сентября 2022 года в брак вступили 65 пар. В Белгороде тогда решили пожениться 23 из них.