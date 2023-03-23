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Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Утро в Белгородской области началось сразу с трёх обстрелов

23 марта 2023, 07:36
Фото: Bel.ru

Ленинский, Панков и Муром в Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Под огонь со стороны Украины попали посёлок Ленинский, хутор Панков и село Муром Шебекинского округа. Информации о последствиях пока нет.
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Обстрел

В очередной раз Шебекинский горокруг обстреливают со стороны Украины. Под обстрел попали посёлок Ленинский, хутор Панков и село Муром. Местные жители получили рассылку от РСЧС после 10:00. 

Людей просят незамедлительно пройти в укрытия. Официальной информации о происшествии пока нет.

Накануне ВСУ обстреляли четыре населённых пункта региона. В селе Борисовка Волоконовского района погиб мужчина. Он работал сторожем сельскохозяйственного предприятия. Существенная часть снарядов попала именно на территорию организации.

Помимо этого, под огнём 22 марта оказались посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге, Новопетровка в Валуйском горокруге и Лозовая Рудка в Борисовском районе.

Сторож сельхозпредприятия погиб при обстреле белгородского села
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#СВО#Ленинский#Панков#Муром
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