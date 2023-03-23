Утро в Белгородской области началось сразу с трёх обстрелов

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В очередной раз Шебекинский горокруг обстреливают со стороны Украины. Под обстрел попали посёлок Ленинский, хутор Панков и село Муром. Местные жители получили рассылку от РСЧС после 10:00.
Людей просят незамедлительно пройти в укрытия. Официальной информации о происшествии пока нет.
Накануне ВСУ обстреляли четыре населённых пункта региона. В селе Борисовка Волоконовского района погиб мужчина. Он работал сторожем сельскохозяйственного предприятия. Существенная часть снарядов попала именно на территорию организации.
Помимо этого, под огнём 22 марта оказались посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге, Новопетровка в Валуйском горокруге и Лозовая Рудка в Борисовском районе.