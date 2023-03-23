Убытки и долг: почему белгородская строительная компания судилась с Яковлевским ГОКом

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
ООО «Кубаз» было зарегистрировано в 2016 году. Конкурсным управляющим компании является Берд Атараев. Учредителем компании является Любовь Маркелова. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.
В августе 2021 года строительная компания «Кубаз» обратилась в Арбитражный суд области с иском к ООО «Корпанга» (ООО «Яковлевский ГОК»). Организация планировала взыскать с ГОКа убытки в размере 24 330 306 рублей. Между сторонами был заключен договор возмездного оказания услуг. Истец по заданию ответчика оказывал комплексные услуги: вскрышные работы, услуги по погрузке и подаче сыпучего материала, осуществлял доставку отгрохоченного песка на закладочный комплекс и т. д.
В соответствии с п. 3.1 договора стоимость услуг, выполняемых за месяц, составляет не менее 7 440 000 рублей и складывается из расчёта стоимости 248 рублей без НДС за 1 м³ отгрохоченного песка, при объёме отгрохоченного песка, который гарантированно готов принять и оплатить заказчик, — не менее 30 000 м³ в месяц.
Следует из документов суда
Ссылаясь на нарушение ГОКом гарантированного объёма отгрохоченного песка, «Кубаз» полагал, что ему причинили убытки. Однако доказательств нарушения условий договора со стороны ответчика, документов, свидетельствующих об отказе в принятии выполненных ответчиком работ (оказанных услуг), о наличии препятствий со стороны ответчика при выполнении работ, истец не представил. В итоге суд отказал в удовлетворении иска.
В ходе судебного разбирательства Любовь Маркелова подала заявление о вступлении в дело в качестве третьего лица, однако суд в этом требовании отказал.
Не согласившись с вынесенным решением, считая его незаконным и необоснованным, Маркелова обратилась в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просила обжалуемое решение отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Но решение суда было оставлено без изменения, а жалоба - без удовлетворения.
Ещё одно исковое заявление от ООО «Кубаз» было подано в ноябре 2020 года. Строительная компания требовала взыскать с ГОКа сумму неполученных доходов в размере 34 460 735 рублей, а также долга в размере 6 131 019 рублей. В ходе судебного разбирательства суд принял решение оставить иск без рассмотрения. Не согласившись с решением, Маркелова снова подала апелляцию, которую впоследствии оставили без удовлетворения.
15 февраля 2022 года стало известно, что строительная компания снова подала иск к Яковлевскому ГОКу.
Согласно документам, размещённым на сайте Арбитражного суда Белгородской области, «Кубаз» требовал взыскать с ГОКа задолженность по договорам возмездного оказания услуг от 2018 и 2019 годов в размере 8,5 млн рублей.
17 марта через электронный сервис «Мой Арбитр» поступило заявление Маркеловой о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Но суд отказал в удовлетворении заявления Маркеловой.
Позже исковое заявление строительной компании суд оставил без рассмотрения. В ходе судебного разбирательства стало известно, что против ООО «Кубаз» было начато конкурсное производство о признании банкротом. Были прекращены полномочия руководителя Маркеловой, а у представителя истца не было полномочий подписывать исковое заявление.
20 апреля 2022 года Любовь Маркелова подала жалобу в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд на определение суда, в котором ей было отказано во вступлении в дело в качестве третьего лица, а также на решение об оставлении иска без рассмотрения. Однако Девятнадцатый апелляционный суд в итоге оставил определение белгородского суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения.
Напомним, что в прошлом год к Яковлевскому ГОКу поступило шесть исковых заявлений в Арбитражный суд Белгородской области. С предприятием судилось ООО «Папалео», ООО «Комус», ООО «Электропромснаб» и другие организации.