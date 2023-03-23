Убытки и долг: почему белгородская строительная компания судилась с Яковлевским ГОКом

20 апреля 2022 года Любовь Маркелова подала жалобу в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд на определение суда, в котором ей было отказано во вступлении в дело в качестве третьего лица, а также на решение об оставлении иска без рассмотрения. Однако Девятнадцатый апелляционный суд в итоге оставил определение белгородского суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения.