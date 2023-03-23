Суд по делу взыскания 30 млн руб. с подразделения «Белгранкорма» пройдёт в Новгороде

Ранее Бел.Ру направило «Белгранкорму» запрос, чтобы узнать подробности дела. Ответ на него редакция так и не получила. Тем не менее, журналисты не теряют надежды разобраться в истории, но в этот раз за комментарием мы обратимся уже к Росприроднадзору.