Суд по делу взыскания 30 млн руб. с подразделения «Белгранкорма» пройдёт в Новгороде

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Белгранкорм — Великий Новгород» в январе этого года. Ведомство потребовало взыскать с компании 30 млн рублей. Дело при этом рассматривается в категории «Возмещение вреда — охрана окружающей среды».
Согласно документам суда, судебное заседание в рамках разбирательства по делу пройдёт в Великом Новгороде 10 апреля.
Ранее Бел.Ру направило «Белгранкорму» запрос, чтобы узнать подробности дела. Ответ на него редакция так и не получила. Тем не менее, журналисты не теряют надежды разобраться в истории, но в этот раз за комментарием мы обратимся уже к Росприроднадзору.
«Белгранкорм — Великий Новгород» зарегистрировано в Новгородской области с 2007 года. Компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Её руководитель — Сергей Галицкий. Головная компания — Lorell Limited (Кипр). По итогам 2021 года чистая прибыль компании «Белгранкорм — Великий Новгород» составила 823 млн рублей.