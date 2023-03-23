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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

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Суд по делу взыскания 30 млн руб. с подразделения «Белгранкорма» пройдёт в Новгороде

23 марта 2023, 14:07
Фото: 1MI
Столь крупную сумму денег с «Белгранкорм — Великий Новгород» требуют в счёт возмещение вреда, якобы причинённого окружающей среде. Разбирательства по делу пройдут 10 апреля в Арбитражном суде Великого Новгорода.
Сюжет
Суд

Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Белгранкорм — Великий Новгород» в январе этого года. Ведомство потребовало взыскать с компании 30 млн рублей. Дело при этом рассматривается в категории «Возмещение вреда — охрана окружающей среды».

Согласно документам суда, судебное заседание в рамках разбирательства по делу пройдёт в Великом Новгороде 10 апреля.

Ранее Бел.Ру направило «Белгранкорму» запрос, чтобы узнать подробности дела. Ответ на него редакция так и не получила. Тем не менее, журналисты не теряют надежды разобраться в истории, но в этот раз за комментарием мы обратимся уже к Росприроднадзору.  

«Белгранкорм — Великий Новгород» зарегистрировано в Новгородской области с 2007 года. Компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Её руководитель — Сергей Галицкий. Головная компания — Lorell Limited (Кипр). По итогам 2021 года чистая прибыль компании «Белгранкорм — Великий Новгород» составила 823 млн рублей.

Суд принял иск по возмещению с филиала «Белгранкорма» вреда окружающей среде
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#Суд#Белгранкорм#Ущерб#Окружающая среда#Экология#Эксклюзив#Белгородская область#Великий новгород#Артем Черненко
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