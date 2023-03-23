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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Ссора пьяных белгородцев закончилась смертью от удара бутылкой и уголовным делом

23 марта 2023, 15:26
Фото: СУ СК РФ по Белгородской области
Во время ссоры с приятелем белгородец схватил стеклянную бутылку и ударил ею оппонента по голове. Мужчина умер от полученной травмы в больнице, сообщили в региональном следкоме.

Ссора между двумя мужчинами произошла на лестничной площадке в МКД в Белгородском районе 21 марта. Во время выяснения отношений 61-летний мужчина ударил по голове стеклянной бутылкой своего 58-летнего оппонента.

После этого подозреваемый спустился на один этаж вниз. Полицию вызвала жительница дома, когда увидела двух нетрезвых мужчин. Приехавшие правоохранители нашли пострадавшего без сознания.

Медики доставили его в больницу, где мужчина в итоге скончался. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Подозреваемого задержали на месте происшествия. Он находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Ранее в Губкине обвинения по этой же статье предъявили мужчине, который забил до смерти своего отца. Пенсионер был инвалидом и имел проблемы с гигиеной, что не нравилось сыну.

Белгородец избил отца-инвалида до смерти из-за проблем с гигиеной
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#Ольга Аксёнова#Ссора#Пьяные#Уголовное дело#Смерть#Происшествия#Белгородская область
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