Ссора пьяных белгородцев закончилась смертью от удара бутылкой и уголовным делом

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Ссора между двумя мужчинами произошла на лестничной площадке в МКД в Белгородском районе 21 марта. Во время выяснения отношений 61-летний мужчина ударил по голове стеклянной бутылкой своего 58-летнего оппонента.
После этого подозреваемый спустился на один этаж вниз. Полицию вызвала жительница дома, когда увидела двух нетрезвых мужчин. Приехавшие правоохранители нашли пострадавшего без сознания.
Медики доставили его в больницу, где мужчина в итоге скончался. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
Подозреваемого задержали на месте происшествия. Он находится под стражей.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Ранее в Губкине обвинения по этой же статье предъявили мужчине, который забил до смерти своего отца. Пенсионер был инвалидом и имел проблемы с гигиеной, что не нравилось сыну.