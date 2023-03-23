Спартанские условия работы и отдыха сотрудников БГБ в Белгороде показали на фото

В мэрии показали, в насколько спартанских условиях работают и отдыхают сотрудники Белгорблагоустройства. Глава городской администрации Валентин Демидов посетил несколько бытовок на окраине города и отметил, что проблемы такие же, как и в центре, но ещё масштабнее.