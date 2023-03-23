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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Спартанские условия работы и отдыха сотрудников БГБ в Белгороде показали на фото

23 марта 2023, 09:16
Фото: Валентин Демидов ВК
Мэр Валентин Демидов показал снимки ещё нескольких бытовок Белгорблагоустройства на окраинах города. Масштабы проблемы оказались ещё больше, рассказал градоначальник на своей странице в соцсети.

В мэрии показали, в насколько спартанских условиях работают и отдыхают сотрудники Белгорблагоустройства. Глава городской администрации Валентин Демидов посетил несколько бытовок на окраине города и отметил, что проблемы такие же, как и в центре, но ещё масштабнее.

Понятно, что в центре ситуация чуть лучше, на окраинах условия совсем не поддаются критике. Пообщался с рабочими, которые пришли на перерыв. Попросили создать хотя бы элементарный комфорт, чтобы было где принять душ после смен, отдохнуть, разогреть пищу, пообедать.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

В целом на окраинах проблемы те же, но масштаб разный. Коммунальщикам приходится отдыхать в узких подвалах со старыми коммуникациями и повышенной влажностью.

Смета ремонта, как уточнил градоначальник, уже находится в работе. Также он ожидает предложений от руководства управления Белгорблагоустройства. Существующих бытовок недостаточно. Городские власти планируют арендовать новые помещения.

Фото: Валентин Демидов ВК

До этого Демидов посетил бытовки в центре города. Ситуация в них тоже оставляет желать лучшего. Обои вздулись от старости, а сидеть работникам приходится на советских стульях.

Вздувшиеся обои и советские стулья: как выглядят бытовки коммунальщиков Белгорода
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