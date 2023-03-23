Спартанские условия работы и отдыха сотрудников БГБ в Белгороде показали на фото

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В мэрии показали, в насколько спартанских условиях работают и отдыхают сотрудники Белгорблагоустройства. Глава городской администрации Валентин Демидов посетил несколько бытовок на окраине города и отметил, что проблемы такие же, как и в центре, но ещё масштабнее.
Понятно, что в центре ситуация чуть лучше, на окраинах условия совсем не поддаются критике. Пообщался с рабочими, которые пришли на перерыв. Попросили создать хотя бы элементарный комфорт, чтобы было где принять душ после смен, отдохнуть, разогреть пищу, пообедать.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
В целом на окраинах проблемы те же, но масштаб разный. Коммунальщикам приходится отдыхать в узких подвалах со старыми коммуникациями и повышенной влажностью.
Смета ремонта, как уточнил градоначальник, уже находится в работе. Также он ожидает предложений от руководства управления Белгорблагоустройства. Существующих бытовок недостаточно. Городские власти планируют арендовать новые помещения.
До этого Демидов посетил бытовки в центре города. Ситуация в них тоже оставляет желать лучшего. Обои вздулись от старости, а сидеть работникам приходится на советских стульях.