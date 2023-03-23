РЭО: Стартовала всероссийская акция по сбору макулатуры „Миллион – Родине!“

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Этот сезон начался 20 марта и продлится до 5 июня. В прошлом сезоне (15 сентября – 5 декабря 2022 года) участвовали более 83 000 человек. Тогда удалось собрать 73 000 тонн макулатуры, за которую выручили миллион рублей. Деньги были направлены детскому дому и приюту для бездомных животных из ЛНР, сообщает 360tv.ru.
Важной частью акции “Миллион - Родине!” является экологическое просвещение граждан. Они узнают важную информацию о реформе в сфере обращения с ТКО, а также о переработке вторсырья. Помимо основной задачи по сбору вторсырья, что отвечает принципам экономики замкнутого цикла, будет уделено большое внимание экопросвещению населения.
По словам PR-директора департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрия Бойко, РЭО при помощи волонтёров-экологов будет проводить специальные экозанятия и другие просветительские мероприятия, в том числе экскурсии на перерабатывающие заводы в разных субъектах РФ.
Что касается участия в акции, то оно доступно каждому гражданину нашей страны. Можно собрать и вывезти макулатуру самостоятельно. Список пунктов приёма вторсырья есть на сайте акции. Также можно организовать сбор в своей школе, вузе или в офисе. Заявки на вывоз вторсырья от учреждений принимаются при накоплении от 500 кг. Логистическим партнером акции по вывозу вторсырья является сервис “Убиратор”.