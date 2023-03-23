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РЭО: Стартовала всероссийская акция по сбору макулатуры „Миллион – Родине!“

23 марта 2023, 12:22
Фото: 1MI
Российский экологический оператор и всероссийская общественная организация волонтеров-экологов “Делай!” запустили второй этап акции “Миллион – Родине”, в ходе которого планируется сбор макулатуры на переработку.

Этот сезон начался 20 марта и продлится до 5 июня. В прошлом сезоне (15 сентября – 5 декабря 2022 года) участвовали более 83 000 человек. Тогда удалось собрать 73 000 тонн макулатуры, за которую выручили миллион рублей. Деньги были направлены детскому дому и приюту для бездомных животных из ЛНР, сообщает 360tv.ru.

Важной частью акции “Миллион - Родине!” является экологическое просвещение граждан. Они узнают важную информацию о реформе в сфере обращения с ТКО, а также о переработке вторсырья. Помимо основной задачи по сбору вторсырья, что отвечает принципам экономики замкнутого цикла, будет уделено большое внимание экопросвещению населения.

По словам PR-директора департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрия Бойко, РЭО при помощи волонтёров-экологов будет проводить специальные экозанятия и другие просветительские мероприятия, в том числе экскурсии на перерабатывающие заводы в разных субъектах РФ.

Что касается участия в акции, то оно доступно каждому гражданину нашей страны. Можно собрать и вывезти макулатуру самостоятельно. Список пунктов приёма вторсырья есть на сайте акции. Также можно организовать сбор в своей школе, вузе или в офисе. Заявки на вывоз вторсырья от учреждений принимаются при накоплении от 500 кг. Логистическим партнером акции по вывозу вторсырья является сервис “Убиратор”.

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