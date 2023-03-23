РЭО: Стартовала всероссийская акция по сбору макулатуры „Миллион – Родине!“

Что касается участия в акции, то оно доступно каждому гражданину нашей страны. Можно собрать и вывезти макулатуру самостоятельно. Список пунктов приёма вторсырья есть на сайте акции. Также можно организовать сбор в своей школе, вузе или в офисе. Заявки на вывоз вторсырья от учреждений принимаются при накоплении от 500 кг. Логистическим партнером акции по вывозу вторсырья является сервис “Убиратор”.