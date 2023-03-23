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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

Поезд Белгород — Воронеж будет курсировать три дня в неделю

23 марта 2023, 07:09
Фото: 1MI
С 23 апреля по пятницам начнёт курсировать поезд Белгород — Воронеж, сообщил замгубернатора Владимир Базаров на своей странице в соцсети. Пока же транспорт отправляется в рейс только по выходным.

С 23 апреля поезд Белгород — Воронеж будет курсировать три дня в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям. Сейчас поезд в этом направлении ходит только в выходные.

Об этом договорились правительство региона и руководство ЮВЖД в ходе рабочего совещания по вопросам имущественного характера и развития пригородных железнодорожных пассажирских перевозок.

Помимо этого, на совещании обсудили передачу трёх путепроводов в Белгороде, Валуйках и Старом Осколе от железнодорожников муниципалитетам, чтобы привести участки в нормативное состояние. В свою очередь несколько железнодорожных переездов перейдут от Белгорода компании РЖД для дальнейшего обустройства.

За минувший год пригородными поездами региона воспользовались 735 тысяч пассажиров. Поезд Белгород — Воронеж перевёз 10 тысяч человек, а поезд Белгород — Прохоровка — около 8 тысяч.

Напомним, что ранее маршрут городского поезда продлили до Разумного.

В Белгороде с 13 марта изменится маршрут городского поезда
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#Ольга Аксёнова#Поезд#Выходные#Пятница#Рейсы#Ювжд#Общество#Белгород#Воронеж#Владимир Базаров
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