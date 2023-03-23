Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
С 23 апреля поезд Белгород — Воронеж будет курсировать три дня в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям. Сейчас поезд в этом направлении ходит только в выходные.
Об этом договорились правительство региона и руководство ЮВЖД в ходе рабочего совещания по вопросам имущественного характера и развития пригородных железнодорожных пассажирских перевозок.
Помимо этого, на совещании обсудили передачу трёх путепроводов в Белгороде, Валуйках и Старом Осколе от железнодорожников муниципалитетам, чтобы привести участки в нормативное состояние. В свою очередь несколько железнодорожных переездов перейдут от Белгорода компании РЖД для дальнейшего обустройства.
За минувший год пригородными поездами региона воспользовались 735 тысяч пассажиров. Поезд Белгород — Воронеж перевёз 10 тысяч человек, а поезд Белгород — Прохоровка — около 8 тысяч.
Напомним, что ранее маршрут городского поезда продлили до Разумного.