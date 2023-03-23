Поезд Белгород — Воронеж будет курсировать три дня в неделю

Помимо этого, на совещании обсудили передачу трёх путепроводов в Белгороде, Валуйках и Старом Осколе от железнодорожников муниципалитетам, чтобы привести участки в нормативное состояние. В свою очередь несколько железнодорожных переездов перейдут от Белгорода компании РЖД для дальнейшего обустройства.