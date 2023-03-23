Первые 11 белгородских семей из обстреливаемых сёл получат новые квартиры

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Published Сегодня, 06:48
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24 марта ключи от новых квартир должны получить 11 белгородских семей, которым пришлось покинуть свои дома из-за обстрелов. Это касается и тех белгородцев, чьё жильё находится в населённых пунктах, где действует режим ЧС — в 15 сёлах региона.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, программа по переселению реализуется по поручению президента Владимира Путина. Деньги регион уже получил, теперь необходимо подбирать квартиры и дома, опираясь на желание самих семей.
«Пошли, наверное, по самому сложному пути — индивидуальных встреч с каждой семьёй, а не просто покупки с торгов определённого количества квадратных метров, потом вручения ключей», — подчеркнул глава региона.
Со слов Гладкова, в целом речь идёт о 1700 семьях, половина из них уже в работе. 400 семей уже точно определились, какое жильё они хотят.
Глава региона подчеркнул, что понадобится довольно большое количество времени. Деньги бюджетные, поэтому необходимо обеспечить соблюдение законодательства. Тем не менее он пообещал выполнить работу в максимально короткие сроки, насколько это возможно.