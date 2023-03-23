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Published Сегодня, 15:30

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Updated Сегодня, 15:30

Обстрелы белгородских сёл, переселение и бесплатное обучение в вузах: итоги дня

23 марта 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Белгородская область снова попала под обстрелы, первые семьи из приграничья получат квартиры, а омбудсмен предложил отменить бесплатное обучение в вузах.

Очередные обстрелы

ВСУ 23 марта вновь неоднократно атаковали Белгородскую область. Под обстрел попало село Тишанка в Волоконовском районе. Из-за прилётов в населённом пункте нарушено газоснабжение. Повреждения получил частный дом — выбиты окна, посекло забор и фасад.

Также под обстрелы попали село Сподарюшино в Грайворонском горокруге, село Логачёвка Валуйского городского округа, село Щетиновка Белгородского района, посёлок Ленинский, хутор Панков и село Муром в Шебекинском горокруге. Хутор при этом обстреливали дважды.

Газоснабжение нарушено в результате обстрела села в Белгородской области
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Белгородцы-переселенцы

Первые 11 белгородских семей из обстреливаемых сёл получат новые квартиры. Собственниками жилья жители региона станут 24 марта.

Программа по переселению реализуется по поручению президента Владимира Путина. Деньги Белгородская область уже получила. Процесс получения жилья будет длительным, поскольку средства выделили из бюджета. Необходимо полностью соблюсти законодательство.

Первые 11 белгородских семей из обстреливаемых сёл получат новые квартиры
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Отмена бюджета?

Белгородский омбудсмен Александр Панин предложил отменить бесплатное обучение в вузах. Уполномоченный по правам человека предлагает заменить бюджет льготным кредитом для целевого обучения. Обучение на бюджете он назвал «халявой».

Митрополит Иоанн Панину возразил. Подобное предложение нарушает Конституцию, считает священнослужитель. Кроме того, он уверен, что в стране должно быть больше возможностей для бесплатного обучения, в том числе высшего.

«Это халява»: белгородский омбудсмен предложил отменить бесплатное обучение в вузах
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