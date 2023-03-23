Модульбанк предлагает бизнесу новый сервис по открытию ПВЗ

Posted Сегодня, 06:41
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Крупные сети уже ведут активную работу по открытию новых пунктов выдачи заказов, а региональные предприниматели, у которых имеется опыт в данной сфере, обнаруживают здесь новые возможности для расширения бизнеса. По статистике, в ПВЗ получают товары примерно две трети клиентов онлайн-магазинов. Об этом сообщает newsnn.ru.
Новый сервис для предпринимателей, собирающихся открыть ПВЗ, недавно запустил Модульбанк. Этот сервис обеспечивает возможность управления пунктами выдачи заказов при минимальной вовлеченности владельца. Специалисты помогают с налаживанием управления процессами и занимаются решением повседневных бизнес-задач. Кроме того, в рамках оказания услуги они берут на себя задачи по полному аудиту ПВЗ, предоставляют помощь с оформлением помещения, подбором и обучением персонала, контролем за расходниками и за их закупкой, ведением управленческого и бухгалтерского учета и отчетности, а также обеспечивают юридическую поддержку. Как рассказал председатель правления Модульбанка Павел Семенов, задачей нового сервиса является оказание бизнесу помощи в снижении рисков и увеличении рентабельности ПВЗ. При этом клиент может самостоятельно определять объем необходимых услуг. Банк уже ведет сотрудничество с крупными маркетплейсами и курьерскими службами, среди которых Wildberries, OZON, “Яндекс.Маркет”, DPD, Boxberry, “СберЛогистика” и PickPoint.
По мнению ряда аналитиков, растущий рынок электронной коммерции и неравномерность распространения пунктов выдачи заказов в разных регионах могут способствовать дальнейшему росту данного сегмента рынка. Своего пика он еще не достиг. Одним из ведущих факторов успешности в этой сфере может стать шаговая доступность пунктов выдачи. Вместе с удобным месторасположением пункты выдачи должны иметь хорошую транспортную доступность. Данный фактор играет особую роль в ситуации увеличения объема онлайн-покупок, когда потребители рассчитывают на быструю и удобную доставку.