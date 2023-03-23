Модульбанк предлагает бизнесу новый сервис по открытию ПВЗ

Новый сервис для предпринимателей, собирающихся открыть ПВЗ, недавно запустил Модульбанк. Этот сервис обеспечивает возможность управления пунктами выдачи заказов при минимальной вовлеченности владельца. Специалисты помогают с налаживанием управления процессами и занимаются решением повседневных бизнес-задач. Кроме того, в рамках оказания услуги они берут на себя задачи по полному аудиту ПВЗ, предоставляют помощь с оформлением помещения, подбором и обучением персонала, контролем за расходниками и за их закупкой, ведением управленческого и бухгалтерского учета и отчетности, а также обеспечивают юридическую поддержку. Как рассказал председатель правления Модульбанка Павел Семенов, задачей нового сервиса является оказание бизнесу помощи в снижении рисков и увеличении рентабельности ПВЗ. При этом клиент может самостоятельно определять объем необходимых услуг. Банк уже ведет сотрудничество с крупными маркетплейсами и курьерскими службами, среди которых Wildberries, OZON, “Яндекс.Маркет”, DPD, Boxberry, “СберЛогистика” и PickPoint.