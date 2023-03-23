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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Маткапитал на детей до трёх лет в Белгородской области начнут начислять по-другому

23 марта 2023, 13:58
Фото: 1MI

Единый день выплат из маткапитала на детей до трёх лет ввели в Белгородской области

О нововведениях сообщили в пресс-службе областного отделения Социального фонда.
Сюжет
Выплаты

В Белгородской области ввели единый день выплат из маткапитала на детей до трёх лет. Семьи с указанной формой поддержки будут получать выплаты каждого 5-го числа месяца. Приходить выплаты будут не за текущий, а за предыдущий месяц.

Сумму за апрель начислят 14.04.2023, а за май — 05.06.2023. После этого выплаты белгородским семьям начнут приходить каждого 5-го числа. Если этот день будет выходным или праздничным, то деньги отправят в предшествующий рабочий день. Переход к единому дню выплат автоматический, никаких заявлений подавать не нужно.

Право на ежемесячные средства из маткапитала есть у семей, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения. При этом учитываются заплата, премии, пенсии, больничные и другие поступления.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Выплаты#Общество#Маткапитал#Единый день выплат#Семьи
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