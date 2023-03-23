Маткапитал на детей до трёх лет в Белгородской области начнут начислять по-другому

Сумму за апрель начислят 14.04.2023, а за май — 05.06.2023. После этого выплаты белгородским семьям начнут приходить каждого 5-го числа. Если этот день будет выходным или праздничным, то деньги отправят в предшествующий рабочий день. Переход к единому дню выплат автоматический, никаких заявлений подавать не нужно.