Маткапитал на детей до трёх лет в Белгородской области начнут начислять по-другому

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В Белгородской области ввели единый день выплат из маткапитала на детей до трёх лет. Семьи с указанной формой поддержки будут получать выплаты каждого 5-го числа месяца. Приходить выплаты будут не за текущий, а за предыдущий месяц.
Сумму за апрель начислят 14.04.2023, а за май — 05.06.2023. После этого выплаты белгородским семьям начнут приходить каждого 5-го числа. Если этот день будет выходным или праздничным, то деньги отправят в предшествующий рабочий день. Переход к единому дню выплат автоматический, никаких заявлений подавать не нужно.
Право на ежемесячные средства из маткапитала есть у семей, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения. При этом учитываются заплата, премии, пенсии, больничные и другие поступления.