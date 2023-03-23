Курсы по оказанию первой медпомощи с начала года прошли 2,5 тысячи белгородцев

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Курсы по оказанию первой медпомощи с начала года прошли 2,5 тыс. жителей региона. В прошлом году обучение завершили 16 тыс. человек.
Запись на курсы продолжается.
«Во всех муниципальных образованиях записаться можно через глав муниципалитетов. Вся необходимая информация находится в администрациях муниципальных образований Белгородской области. Надеюсь, эти навыки не понадобятся, но лучше пусть они будут», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгороде, например, обучения проводят на Корочанской, 85а. Белгородцев просят приходить в удобной одежде, а с собой взять три больших бинта. Курсы проводят по воскресеньям с 9:00 до 17:00.