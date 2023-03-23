Курсы по оказанию первой медпомощи с начала года прошли 2,5 тысячи белгородцев

«Во всех муниципальных образованиях записаться можно через глав муниципалитетов. Вся необходимая информация находится в администрациях муниципальных образований Белгородской области. Надеюсь, эти навыки не понадобятся, но лучше пусть они будут», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.