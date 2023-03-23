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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Курсы по оказанию первой медпомощи с начала года прошли 2,5 тысячи белгородцев

23 марта 2023, 12:46
Фото: 1MI
С начала года оказывать первую помощь научились 2,5 тыс. белгородцев. В прошлом году курсы прошли 16 тыс. человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Курсы по оказанию первой медпомощи с начала года прошли 2,5 тыс. жителей региона. В прошлом году обучение завершили 16 тыс. человек.

Запись на курсы продолжается.

«Во всех муниципальных образованиях записаться можно через глав муниципалитетов. Вся необходимая информация находится в администрациях муниципальных образований Белгородской области. Надеюсь, эти навыки не понадобятся, но лучше пусть они будут», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде, например, обучения проводят на Корочанской, 85а. Белгородцев просят приходить в удобной одежде, а с собой взять три больших бинта. Курсы проводят по воскресеньям с 9:00 до 17:00.

Бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи возобновят в Белгороде
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Медицина#Курсы#Первая помощь#Вячеслав Гладков
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