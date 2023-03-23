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Published Сегодня, 07:48

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Курские власти прокомментировали вечерние громкие звуки в городе

23 марта 2023, 07:48
Фото: Юрий Еськов / «Курские известия»
Согласно заявлению местного правительства, никаких происшествий в небе и на земле не зафиксировано. Об этом сообщают «Курские известия».

В правительстве Курской области прокомментировали громкие звуки, которые накануне вечером слышали местные жители. Горожане в соцсетях массово писали о так называемом хлопке. Громкие звуки люди услышали в разных частях города. Власти заявили, что никаких происшествий в небе и на земле не зафиксировали, а ситуация в областном центре спокойная.

«С учётом сообщений, которые поступают в социальных сетях, сообщаем: ситуация в Курске спокойная, происшествия в небе над городом и на земле оперативными и специальными службами не зафиксированы», — уточнили в региональном правительстве.

Тем временем в Белгородской области было неспокойно. Накануне в регионе зафиксировали четыре обстрела, в том числе и с жертвой. Погиб сторож одного из предприятий.

Сегодня, 23 марта, сообщалось как минимум о трёх атаках ВСУ на населённые пункты Белгородской области. 

Сторож сельхозпредприятия погиб при обстреле белгородского села
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#Наталья Корявых#Курская область#Белгородская область#Происшествия#Обстрел ВСУ#Правительство области#Хлопки#Черноземье
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