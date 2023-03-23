Курские власти прокомментировали вечерние громкие звуки в городе

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В правительстве Курской области прокомментировали громкие звуки, которые накануне вечером слышали местные жители. Горожане в соцсетях массово писали о так называемом хлопке. Громкие звуки люди услышали в разных частях города. Власти заявили, что никаких происшествий в небе и на земле не зафиксировали, а ситуация в областном центре спокойная.
«С учётом сообщений, которые поступают в социальных сетях, сообщаем: ситуация в Курске спокойная, происшествия в небе над городом и на земле оперативными и специальными службами не зафиксированы», — уточнили в региональном правительстве.
Тем временем в Белгородской области было неспокойно. Накануне в регионе зафиксировали четыре обстрела, в том числе и с жертвой. Погиб сторож одного из предприятий.
Сегодня, 23 марта, сообщалось как минимум о трёх атаках ВСУ на населённые пункты Белгородской области.