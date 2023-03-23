Курские власти прокомментировали вечерние громкие звуки в городе

В правительстве Курской области прокомментировали громкие звуки, которые накануне вечером слышали местные жители. Горожане в соцсетях массово писали о так называемом хлопке. Громкие звуки люди услышали в разных частях города. Власти заявили, что никаких происшествий в небе и на земле не зафиксировали, а ситуация в областном центре спокойная.