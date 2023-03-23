Как белгородцы отметят юбилей известного поэта

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Во время прямого эфира у главы Белгородского района поинтересовались, будут ли организованы мероприятия в честь 80-летия со дня рождения нашего поэта Александра Филатова.
Конечно, у нас запланированы мероприятия. Они пройдут во всех филиалах библиотек: литературные вечера, вечера памяти, поэтические часы.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Посмотреть подробнее информацию о мероприятиях Владимир Перцев посоветовал в соцсетях центральной библиотеки Белгородского района. Мы так и сделали. Начались встречи, посвящённые творчеству поэта, уже сегодня, 23 марта. Ещё восемь мероприятий пройдут завтра, 24 марта. И одно — 28 марта, на следующей неделе.
Встречи в честь 80-летия со дня рождения поэта Александра Филатова:
Справка
25 марта 1943 года в селе Топлинка Белгородского района родился будущий поэт. Впоследствии он вошёл в Союз писателей СССР. При жизни Александра Филатова вышло три поэтических сборника: «Тропа», «Огни зовущие», «Окно». Позже, в 1997 году издали посмертный сборник стихов и прозы поэта — «Я воскресну в травах спелых».