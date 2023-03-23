Как белгородцы отметят юбилей известного поэта

25 марта уроженцу Белгородской области Александру Филатову исполнилось бы 80 лет. Он уже давно ушёл из жизни, а люди продолжают собираться, чтобы прочесть друг другу его стихотворения. Белгородцы поинтересовались у Владимира Перцева, запланированы ли мероприятия в честь поэта.

Во время прямого эфира у главы Белгородского района поинтересовались, будут ли организованы мероприятия в честь 80-летия со дня рождения нашего поэта Александра Филатова. Конечно, у нас запланированы мероприятия. Они пройдут во всех филиалах библиотек: литературные вечера, вечера памяти, поэтические часы. Владимир Перцев, глава Белгородского района Посмотреть подробнее информацию о мероприятиях Владимир Перцев посоветовал в соцсетях центральной библиотеки Белгородского района. Мы так и сделали. Начались встречи, посвящённые творчеству поэта, уже сегодня, 23 марта. Ещё восемь мероприятий пройдут завтра, 24 марта. И одно — 28 марта, на следующей неделе. Встречи в честь 80-летия со дня рождения поэта Александра Филатова: «Я воскресну в травах спелых» — вечер памяти поэта, 23.03.2023 г. в 15:00, филиал № 27 «Тавровская поселенческая библиотека»; «Поэзия края родного в душе зазвучала вновь» — литературный вечер, 24.03.2023 г. в 14:00, филиал № 20 «Никольская поселенческая библиотека»; «Поэт родного краю» — литературный вечер, 24.03.2023 г. в 16:00, филиал № 33 «Майская поселенческая библиотека»; «Вспомним о нем» — вечер воспоминаний, 24.03.2023 г. в 15:00, филиал № 29 «Новосадовская поселенческая библиотека»; «Много выпало в жизни событий» — творческий вечер, 24.03.2023 в 15:00, филиал № 16 «Крутоложская поселенческая библиотека»; «Поэт. Педагог. Борец: А. К. Филатову посвящается» — литературная гостиная, 24.03.2023 г. в 15:00, филиал № 6 «Бессоновкая поселенческая библиотека»; «Голос Белогорья. А. Филатов» — вечер воспоминаний, 24.03.2023 г. в 15:00, филиал № 32 «Зеленополянская поселенческая библиотека» «Знаю, что уйду наверняка…» — вечер памяти поэта, 24.03.2023 г. в 15:00, филиал № 25 «Библиотека для молодежи», филиал № 36 «Разуменская поселенческая библиотека»;

«Прочти А.Филатова» — поэтический час, 24.03.2023 г. в 15:00, филиал № 28 «Хохловская поселенческая библиотека», филиал № 12 «Киселевская поселенческая библиотека»;

«В моем сердце деревни частица» — литературная гостиная, 28.04.2023 в 15:00, филиал № 1 «Октябрьская поселенческая библиотека». Справка 25 марта 1943 года в селе Топлинка Белгородского района родился будущий поэт. Впоследствии он вошёл в Союз писателей СССР. При жизни Александра Филатова вышло три поэтических сборника: «Тропа», «Огни зовущие», «Окно». Позже, в 1997 году издали посмертный сборник стихов и прозы поэта — «Я воскресну в травах спелых». Александр Филатов Фото: Центральная библиотека Белгородского района Читайте также: Герой нашего времени: 25-летний белгородец стал поэтом после страшной аварии Белгородский журналист и поэт Валерий Черкесов отмечает 75-летний юбилей