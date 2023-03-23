Город внутри города: как белгородцы из Журавлёвки стали коренными жителями «Амакса»

Изменился и отель, что ожидаемо: за год через него прошли девять тысяч человек. Так, например, на курилке появился веник: с его помощью местные подметают за собой окурки. Местами у пола порвались обои: вероятно, «ответственными» за это могут быть дети, облюбовавшие коридоры. Там они, присев на корточки и прижавшись к стене, играют в свои телефоны.