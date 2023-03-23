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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Гладков объяснил, с чем связан сбой в подаче электропитания под Белгородом

23 марта 2023, 06:55
Фото: 1MI
По данным главы региона, сбой в подаче электропитания в Шебекинском горокруге произошёл по техническим причинам. Ситуацию уже исправили.

Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, с чем связан сбой в подаче электропитания в Шебекинском горокруге. По данным чиновника, это произошло по техническим причинам.

Электричества не было в хуторе Ржавец. Аварийные службы восстановили подачу к 6:00.

«Фонарь» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в хуторе был пожар. Возможно, происшествие стало причиной сбоя. При этом в сводке МЧС информации о пожаре нет.

Напомним, что в январе в горокруге частично отключилось электричество, наблюдались перебои с водой. Тогда в округе было громко, однако связаны ли были эти два события, не уточнялось.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Происшествия#Электроэнергия#Электричество#Электроснабжение#Свет#Ржавец
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