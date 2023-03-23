Газоснабжение нарушено в результате обстрела села в Белгородской области

За четверг, 23 марта, ВСУ обстреляли Белгородскую область как минимум семь раз. Под огнём были, помимо Тишанки, Ленинский, Панков, Муром в Шебекинском горокруге, Логачёвка в Валуйском горокруге, Щетиновка в Белгородском районе, Сподарюшино в Грайворонском горокруге.