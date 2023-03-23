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Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Газоснабжение нарушено в результате обстрела села в Белгородской области

23 марта 2023, 10:58
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
архивное фото

Гладков подтвердил обстрел Тишанки в Белгородской области

Помимо нарушенного газоснабжения, пострадал частный дом. Подробности сообщил глава региона на своей странице в соцсети.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ 23 марта попало село Тишанка в Волоконовском районе. В результате происшествия в населённом пункте нарушено газоснабжение. 

Помимо этого, пострадал частный дом. Выбиты окна, посекло забор и фасад. Пострадавших нет. 

На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы. Они уже устраняют последствия. 

За четверг, 23 марта, ВСУ обстреляли Белгородскую область как минимум семь раз. Под огнём были, помимо Тишанки, Ленинский, Панков, Муром в Шебекинском горокруге, Логачёвка в Валуйском горокруге, Щетиновка в Белгородском районе, Сподарюшино в Грайворонском горокруге. 

ВСУ за день семь раз обстреляли белгородское приграничье
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Газоснабжение#Дом#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Волоконовский район#Тишанка#Вячеслав Гладков
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