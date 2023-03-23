Газоснабжение нарушено в результате обстрела села в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Под обстрел ВСУ 23 марта попало село Тишанка в Волоконовском районе. В результате происшествия в населённом пункте нарушено газоснабжение.
Помимо этого, пострадал частный дом. Выбиты окна, посекло забор и фасад. Пострадавших нет.
На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы. Они уже устраняют последствия.
За четверг, 23 марта, ВСУ обстреляли Белгородскую область как минимум семь раз. Под огнём были, помимо Тишанки, Ленинский, Панков, Муром в Шебекинском горокруге, Логачёвка в Валуйском горокруге, Щетиновка в Белгородском районе, Сподарюшино в Грайворонском горокруге.