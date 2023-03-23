«Это халява»: белгородский омбудсмен предложил отменить бесплатное обучение в вузах

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Предложение об изменении условий обучения в вузе на бюджете прозвучало в ходе сессии облдумы 23 марта. По мнению омбудсмена Александра Панина, использование всех возможностей целевого обучения в Белгородской области не даёт результатов. Чтобы это исправить, он рекомендует повысить ответственность абитуриентов и органов власти.
Для этого омбудсмен предложил изменить условия бесплатного обучения в вузе. По его словам, обучение на бюджетной основе — это старый термин, который должен уйти.
«Это какая-то халява! Не должно быть такого. Я думаю, что должна быть система выделения государством льготного кредита для целевого обучения. Потом необходимо этот государственный кредит отработать в натуральном виде. Я думаю, что это существенно повысит ответственность абитуриентов и органов власти», — заявил Панин.
С омбудсменом не согласился митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он напомнил, что Россия — социальное государство, а подобное предложение нарушает Конституцию. Помимо этого, он отметил, что в стране должно быть больше возможностей для бесплатного обучения, в том числе высшего.
«Странно слышать из ваших уст предложения по кредиту. Вы знаете, какая закредитованность населения России? Сколько она составляет триллионов? Включая ипотеку и так далее. Дополнительная нагрузка на население вызовет просто социальный бум», — прокомментировал Иоанн.
Напомним, в прошлом году белгородские вузы открыли более 6,5 тыс. бюджетных мест. Больше всего таких мест приходилось на факультеты, связанные с образованием, здравоохранением и IT-специальностями.