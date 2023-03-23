«Это халява»: белгородский омбудсмен предложил отменить бесплатное обучение в вузах

С омбудсменом не согласился митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он напомнил, что Россия — социальное государство, а подобное предложение нарушает Конституцию. Помимо этого, он отметил, что в стране должно быть больше возможностей для бесплатного обучения, в том числе высшего.