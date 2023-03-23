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Published Сегодня, 12:19

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Updated Сегодня, 12:21

«Это халява»: белгородский омбудсмен предложил отменить бесплатное обучение в вузах

23 марта 2023, 12:19
Фото: 1MI

Белгородский омбудсмен Панин предложил отменить бюджет в вузах

Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Александр Панин предложил заменить бюджетное обучение в вузах льготным кредитом для целевого обучения, который потом надо отработать, пишет Go31. Митрополит Иоанн, присутствовавший на заседании, ему возразил.

Предложение об изменении условий обучения в вузе на бюджете прозвучало в ходе сессии облдумы 23 марта. По мнению омбудсмена Александра Панина, использование всех возможностей целевого обучения в Белгородской области не даёт результатов. Чтобы это исправить, он рекомендует повысить ответственность абитуриентов и органов власти.

Для этого омбудсмен предложил изменить условия бесплатного обучения в вузе. По его словам, обучение на бюджетной основе — это старый термин, который должен уйти.

«Это какая-то халява! Не должно быть такого. Я думаю, что должна быть система выделения государством льготного кредита для целевого обучения. Потом необходимо этот государственный кредит отработать в натуральном виде. Я думаю, что это существенно повысит ответственность абитуриентов и органов власти», — заявил Панин.

С омбудсменом не согласился митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он напомнил, что Россия — социальное государство, а подобное предложение нарушает Конституцию. Помимо этого, он отметил, что в стране должно быть больше возможностей для бесплатного обучения, в том числе высшего.

«Странно слышать из ваших уст предложения по кредиту. Вы знаете, какая закредитованность населения России? Сколько она составляет триллионов? Включая ипотеку и так далее. Дополнительная нагрузка на население вызовет просто социальный бум», — прокомментировал Иоанн.

Напомним, в прошлом году белгородские вузы открыли более 6,5 тыс. бюджетных мест. Больше всего таких мест приходилось на факультеты, связанные с образованием, здравоохранением и IT-специальностями.

Вузы Белгородской области примут более 6,5 тыс. выпускников на бюджет
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#Ольга Аксёнова#Омбудсмен#Бюджетное обучение#Бюджетные места#Вуз#Целевое обучение#Льготный кредит#Общество#Белгородская область#Александр панин#Митрополит иоанн
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