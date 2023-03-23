Элитный, но всё же «микро»: минусы и плюсы жизни в районе Новый Белгорода

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Микрорайон Новый, как можно догадаться, относительно новый — строить его начали в 2006 году. На данный момент микрорайон относят к одним из наиболее престижных в Белгороде: он сочетает в себе плюсы городской жизни, так как относится к Харьковской горе, и жизни возле леса — из-за соседства с урочищем.
Позже район расширился — появился Новый-2, который называют «23 гектара экологически чистого уголка Белгородчины». Помимо частных домов в нём возвели и многоэтажные.
Тем не менее, совсем уж без минусов не обошлось. Например, налицо проблемы с общественным транспортом. Но нужен ли он местным жителям? Подробнее обо всём — в нашем материале.
Раз уж затронули тему транспорта, логично будет её продолжить. В микрорайон ведёт одна дорога, берущая начало от Щорса — проезд Автомобилистов. Судя по всему, выбрали такое название не просто так, ведь без личного автомобиля или возможности пользоваться такси добраться до района сложно.
Сложно, но не невозможно.Туда ездит автобус номер 45, конечная остановка - у школа. До окраин микрорайона от остановок придётся пройти метров 800. Впрочем, вряд ли живущие там ходят пешком.
Доехать на маршруте №45 можно вплоть до аэропорта через весь Белгород. Тем не менее, это всего лишь один автобус по одному маршруту. Так, до того же Центрального рынка или универмага «Белгород» в центре без пересадки добраться будет нельзя.
При этом, в отличие от других районов с частной застройкой типа Болховца и Савино, в Новом нет обилия «шиномонтажек» и автосалонов.
Также не так давно местные жители жаловались на разваливающуюся дорогу к велолыжероллерной трассе «Олимпия», которая находится там же.
Нет «шиномонтажек», зато есть инфраструктура, позавидовать которой могут некоторые жители центральной части Белгорода (например, упомянутого выше Савино).
В Новом есть торговый центр, детский сад «Золотой ключик», школа на 500 мест с бассейном и стадионом, а также подземная автостоянка на 60 машиномест. Есть своё отделение почты, несколько сетевых магазинов, фитнесс-клуб и арт-галерея.
Тем не менее, всё это также сконцентрировано в "многоэтажной" части микрорайона: остальной из развлечений остаётся довольствоваться прогулками по улице. Тем не менее, учитывая стоимость местного жилья, у обитателей Нового наверняка есть авто, добраться на котором куда-либо не составляет проблемы.
В то же время сайт Cityaccessmap оценивает уровень жизни в Новом как «низкий» и «средний». Иными словами, основные парки, стадионы, спортзалы, библиотеки, центры досуга, супермаркеты и рестораны находятся весьма далековато. Так, на удалении однозначно находятся все больницы.
Но учитывая наличие транспорта, можно спокойно и весьма быстро добраться как до гипермаркетов, так и до ресторанов. Тот же «Сити Молл» находится в десяти минутах езды.
Нельзя не отметить то, что прямо напротив микрорайона находится велолыжероллерная трасса «Олимпия». Зимой без снега на ней запускают снегогенераторы — можно кататься на лыжах.
Рядом есть и урочище Массив, где местные гуляют с собаками, а также Северский Донец, где ловят рыбу.
Здесь всё понятно и так: загородные условия и лес поблизости положительно сказываются на экологической составляющей. Воздух здесь, судя по данным сайта Breezometer, умеренного или приемлемого качества — эти показатели лучше, чем на Харгоре и в центре.
Чтобы купить здесь дом, придётся потратиться. Так, в среднем за коттедж в Новом просят в районе 30 млн рублей. Встречаются предложения как за 12 млн, так и за 50 — в зависимости от площади жилья и его расположения.
Часто коттеджи идут в комплекте с гаражами, бассейнами, саунами, летними кухнями и прочими атрибутами «сладкой жизни».
Кроме коттеджей, можно приобрести и квартиру в многоэтажном доме. Так, на популярных сайтах с объявлениями попадаются варианты за 3 — 7 млн рублей. Встречаются и подороже, например, за 12 млн.
Так как дома новые, то и выглядят квартиры внутри чаще всего по-новому. При желании можно подобрать жильё с дизайнерским ремонтом, элегантной отделкой и прочими интересными решениями.
На сайте застройщика отмечают, что у некоторых домов имеются сквозные подъезды. Жильцы могут без труда попасть во внутренний дворик, минуя проезжую часть, а дети - на игровые площадки, это обеспечивает дополнительную безопасность.
На данный момент в интернете можно найти множество предложений по продаже коттеджей в Новом. Эксперты отмечают, что люди стали чаще продавать элитную недвижимость из-за боязни утраты. Если же вы не боитесь и у вас есть порядка 30 млн рублей, то коттедж в микрорайоне — неплохое вложение, где встретить старость.
Кроме Нового журналисты Бел.Ру писали и о других районах. Например, если домик хочется, но не хочется тратить десятки миллионов — изучите Болховец. Там, конечно, инфраструктура похуже, но зато можно заиметь свой огород.