Два авто на место: как в белгородском «Амаксе» переселенцы с парковкой справляются

Второй год отелю приходится справляться с целым посёлком в своих стенах. Не исключены и конфликты: один из последних случился на почве парковки. Бел.Ру пообщалось с сотрудницей отеля: по её словам, ставить машины прямо напротив входа нельзя. И хотя людей это иногда злит, на то есть причины.