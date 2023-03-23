Два авто на место: как в белгородском «Амаксе» переселенцы с парковкой справляются

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С 24 февраля прошлого года из приграничных населённых пунктов Белгородской области эвакуировали 6800 человек. Часть жителей переселили в пункт временного проживания (ПВР) в отеле «Амакс». И хотя некоторые из них уже разъехались дальше, здание забито: принять могут ещё 300 жильцов, но условия для них будут не самые комфортные.
Второй год отелю приходится справляться с целым посёлком в своих стенах. Не исключены и конфликты: один из последних случился на почве парковки. Бел.Ру пообщалось с сотрудницей отеля: по её словам, ставить машины прямо напротив входа нельзя. И хотя людей это иногда злит, на то есть причины.
Бывает, скорые приезжают, по две, по три. Полиция приезжала, пожарные. Кроме того, оставляем парковочное пространство здесь, чтобы автобус мог приезжать деток забирать, привозить, увозить.
Кроме того, необходим свободный проезд к прачечной.
При этом парковочные места можно выкупать — в таком случае на место ставят фишку. Некоторые, правда, со словами «имею право!» фишки сдвигают. На это у сотрудников отеля есть ответ: нет, не имеете.
Мы коммерческая организация. У нас как таковых бесплатных мест нет. Мы делали акцию для гостей отеля, парковка бесплатно, но для «индивидуалов», не при групповом заезде. Когда заселяли большую группу с ЛДНР и Журавлёвки — мы, конечно, сделали преференцию с прачкой и по паркингу. Но одно — когда приехали беженцы с ДНР, у которых четыре-пять автомобилей. Когда же поехала Журавлёвка — только там оказалось около 20 машин.
На данный момент у гостей числится 214 автомобилей — только тех, которые они заявили. Парковочных мест же — 93. За отелем находятся 11 парковочных мест для сотрудников отеля, плюс выделенные места для спецтранспорта.
По закону мы обязаны выделять не менее 10% парковочного пространства, плюс не менее 1% для автомобилей инвалидов, внесённых в реестр лиц людей с ограниченными возможностями.
По мнению сотрудников отеля, конфликты из-за парковочных мест происходят из-за того, что людям лень ставить машины где-нибудь в стороне: тем более, что места вокруг «Амакса» достаточно. Но ко всем, по словам собеседницы Бел.Ру, стараются найти свой подход. Тем не менее, считает женщина, не стоит принимать доброту за слабость: справляться с целым посёлком в стенах отеля весьма непросто.
О последнем Бел.Ру готовит большой репортаж: целый год жители Журавлёвки вынуждены находиться в ПВР. И хотя все они хотят вернуться домой, жизнь в отеле «Амакс» кипит: рождаются дети, создаются семьи. Подробнее о том, как существует целый небольшой город внутри Белгорода — читайте в скором времени.