Четвёртый обстрел за утро зафиксировали в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Жителям села Щетиновка Белгородского района приходят уведомления от РСЧС об обстреле. Людей просят спуститься в укрытие.
Информации о последствиях происшествия пока нет.
Этим утром уже сообщалось об обстрелах со стороны Украины посёлка Ленинский, хутора Панков и села Муром Шебекинского округа. Официальной информации о последствиях пока тоже нет.
Всего за утро 23 марта ВСУ обстреляли как минимум четыре населённых пункта.