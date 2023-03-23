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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Четвёртый обстрел за утро зафиксировали в Белгородской области

23 марта 2023, 08:25
Фото: 1MI

Щетиновка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

За утро четверга, 23 марта, ВСУ уже как минимум четвёртый раз обстреливают населённые пункты Белгородской области. На этот раз под огнём оказалась Щетиновка Белгородского района.
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Обстрел

Жителям села Щетиновка Белгородского района приходят уведомления от РСЧС об обстреле. Людей просят спуститься в укрытие.

Информации о последствиях происшествия пока нет. 

Этим утром уже сообщалось об обстрелах со стороны Украины посёлка Ленинский, хутора Панков и села Муром Шебекинского округа. Официальной информации о последствиях пока тоже нет.

Всего за утро 23 марта ВСУ обстреляли как минимум четыре населённых пункта. 

Утро в Белгородской области началось сразу с трёх обстрелов
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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Смс#Приграничье#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Щетиновка
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