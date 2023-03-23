Боец «Батя» нашёл белгородскую девочку Наташу, чьё письмо стало для него талисманом

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Военнослужащий — хабаровчанин Андрей с позывным «Батя» — получил письмо от 12-летней Наташи из Белгородской области. Оно помогло ему пережить сильные обстрелы и трудные моменты. Письмо стало талисманом для бойца в зоне СВО. Он не расставался с ним даже после ранения.
«Желаю чтобы ты вернулся к своим родным и близким. Вы — герои, и обязательно победите», — говорилось в письме девочки. Мужчина решил отыскать Наташу и поблагодарить её за поддержку.
В поисках помог «Народный фронт». Автором письма оказалась ученица образовательного комплекса «СтартУМ» в Губкине. Мужчина встретился с юной белгородкой и её семьёй в прямом эфире «Народного фронта».
«Это письмо меня спасло от смерти. Я вернулся домой к своей семье, близким, детям и внукам», — рассказал Андрей.
Девочка просила показать её письмо по телевизору для того, чтобы другие дети тоже их писали. Наташа понимает, как важна поддержка для военнослужащих. К слову, помогал ей в написании письма отчим — волонтёр.
Семья Наташи и дальше будет поддерживать связь с Андреем. Военнослужащий в свою очередь продолжает бережно хранить свой талисман — письмо юной белгородки.
Белгородские школьники нередко поддерживают военнослужащих письмами. В День защитника Отечества письма с благодарностями за защиту получили военнослужащие ПВО.