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Published Сегодня, 11:39

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Боец «Батя» нашёл белгородскую девочку Наташу, чьё письмо стало для него талисманом

23 марта 2023, 11:39
Фото: 1MI

Письмо белгородской девочки стало талисманом для бойца в зоне СВО

Военнослужащий приехал из зоны СВО и встретился с белгородской девочкой, чьё письмо стало для него талисманом. В сюжете Губкинского ТРК, мужчина рассказал, что письмо спасло его от смерти.
Сюжет
СВО

Военнослужащий — хабаровчанин Андрей с позывным «Батя» — получил письмо от 12-летней Наташи из Белгородской области. Оно помогло ему пережить сильные обстрелы и трудные моменты. Письмо стало талисманом для бойца в зоне СВО. Он не расставался с ним даже после ранения.

«Желаю чтобы ты вернулся к своим родным и близким. Вы — герои, и обязательно победите», — говорилось в письме девочки. Мужчина решил отыскать Наташу и поблагодарить её за поддержку.

В поисках помог «Народный фронт». Автором письма оказалась ученица образовательного комплекса «СтартУМ» в Губкине. Мужчина встретился с юной белгородкой и её семьёй в прямом эфире «Народного фронта».

«Это письмо меня спасло от смерти. Я вернулся домой к своей семье, близким, детям и внукам», — рассказал Андрей.

Девочка просила показать её письмо по телевизору для того, чтобы другие дети тоже их писали. Наташа понимает, как важна поддержка для военнослужащих. К слову, помогал ей в написании письма отчим — волонтёр.

Семья Наташи и дальше будет поддерживать связь с Андреем. Военнослужащий в свою очередь продолжает бережно хранить свой талисман — письмо юной белгородки.

Белгородские школьники нередко поддерживают военнослужащих письмами. В День защитника Отечества письма с благодарностями за защиту получили военнослужащие ПВО.

Военнослужащим ПВО привезли письма детей белгородских школ
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#Ольга Аксёнова#Письмо#Обстрел ВСУ#Боец#Девочка#Народный фронт#Общество#СВО#Белгородская область#Губкин#Хабаровск
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