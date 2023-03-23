Боец «Батя» нашёл белгородскую девочку Наташу, чьё письмо стало для него талисманом

Военнослужащий — хабаровчанин Андрей с позывным «Батя» — получил письмо от 12-летней Наташи из Белгородской области. Оно помогло ему пережить сильные обстрелы и трудные моменты. Письмо стало талисманом для бойца в зоне СВО. Он не расставался с ним даже после ранения.