БГТУ им. В. Г. Шухова вносит вклад в сохранение окружающей среды и энергосбережения

И сейчас, когда проект уже завершён, группа шуховских учёных продолжает работу. В БГТУ им. В. Г. Шухова учатся аспиранты из Туркмении, Йемена, Китая, а в каждой из этих стран есть своё техногенное сырьё, свои отходы. Шуховские учёные помогают зарубежным партнёрам найти применение тому или иному виду техногенного сырья. Например, в Китае образуется очень много шлаков и зол. Где и как их можно использовать — над этим с помощью учёных технологического университета трудится аспирант из Китая — сотрудник вуза-партнёра БГТУ — Хулунбуирского университета. Так и получается, что одно открытие обязательно тянет за собой другое, а это значит, что курс на энергосбережение и экологическую безопасность учёные БГТУ им. В. Г. Шухова взяли верный.