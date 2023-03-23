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Published Сегодня, 14:49

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Белгородцам предложили оценить работу общественного транспорта

23 марта 2023, 14:49
Фото: 1MI
Опрос подготовил Минтранс РФ. Всего нужно ответить на 29 вопросов о состоянии транспорта, графике движения, удобстве оплаты. Это поможет определить уровень удовлетворённости пассажиров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В опросе 29 вопросов, которые касаются состояния общественного транспорта, его графиков движения, удобства для маломобильных пассажиров, способов оплаты и инфраструктуры. Опрос подготовлен Минтрансом России в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Белгородцы смогут оценить уровень качества транспортного обслуживания в городских агломерациях. Специалисты впоследствии рассчитают показатель удовлетворённости пассажиров. 

Пройти опрос можно до 29 марта по ссылке.

Ранее недовольство общественным транспортом высказала жительница Белгородского района. Женщина пожаловалась, что водитель автобуса №154 не раз проезжал мимо остановки, хотя в салоне были люди.

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#Ольга Аксёнова#Опрос#Минтранс#Нацпроект#Пассажиры#Автобусы#Общество#Касается каждого#Белгородская область
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