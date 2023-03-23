Белгородцам предложили оценить работу общественного транспорта

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В опросе 29 вопросов, которые касаются состояния общественного транспорта, его графиков движения, удобства для маломобильных пассажиров, способов оплаты и инфраструктуры. Опрос подготовлен Минтрансом России в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Белгородцы смогут оценить уровень качества транспортного обслуживания в городских агломерациях. Специалисты впоследствии рассчитают показатель удовлетворённости пассажиров.
Пройти опрос можно до 29 марта по ссылке.
Ранее недовольство общественным транспортом высказала жительница Белгородского района. Женщина пожаловалась, что водитель автобуса №154 не раз проезжал мимо остановки, хотя в салоне были люди.