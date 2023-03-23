Белгородские депутаты предложили поправки в ТК РФ по вопросу воинского учёта

Так, по словам Любови Петровны, Трудовой кодекс требует, чтобы при заключении трудового договора военнообязанные и лица, подлежащие призыву на военную службу, предъявляли работодателю документы воинского учёта. На основании таких документов ведётся воинский учёт в организациях, и соответствующая информация передаётся в военкоматы для своевременной актуализации сведений.