Белгородские депутаты предложили поправки в ТК РФ по вопросу воинского учёта

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Документ, как пояснила первый вице-спикер облдумы Любовь Киреева, подготовлен для повышения эффективности работы, связанной с ведением воинского учёта.
Так, по словам Любови Петровны, Трудовой кодекс требует, чтобы при заключении трудового договора военнообязанные и лица, подлежащие призыву на военную службу, предъявляли работодателю документы воинского учёта. На основании таких документов ведётся воинский учёт в организациях, и соответствующая информация передаётся в военкоматы для своевременной актуализации сведений.
Однако в случае непредставления документов воинского учёта при их наличии, работник в рамках трудового законодательства никакой ответственности не несёт.
Сейчас одним из оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя является представление работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора.
«Проектом закона предлагается закрепить, что работодатель вправе по своей инициативе расторгнуть трудовой договор с работником в случае представления последним заведомо ложных сведений об отношении к воинской обязанности при заключении трудового договора», — пояснила Любовь Киреева.
Эта норма, считают авторы инициативы, позволит дополнительно мотивировать военнообязанных сообщать достоверную информацию работодателю. А организация сможет в полном объёме выполнять обязанности по ведению воинского учета.
Отметим, что законопроект будет направлен для рассмотрения в Совете законодателей РФ.