Белгородские аттракционы будет контролировать Гостехнадзор

В регионе насчитывается 163 аттракциона: 45 батутов, пять зимних горок и 113 стационарных аттракционов. Помимо этого, с развлекательными услугами приезжают из других регионов. Иногда такие гости перемещаются без разрешающих документов и не соблюдают требования безопасности.