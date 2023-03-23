Белгородские аттракционы будет контролировать Гостехнадзор

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Депутаты облдумы 23 марта приняли закон «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Белгородской области».
В регионе насчитывается 163 аттракциона: 45 батутов, пять зимних горок и 113 стационарных аттракционов. Помимо этого, с развлекательными услугами приезжают из других регионов. Иногда такие гости перемещаются без разрешающих документов и не соблюдают требования безопасности.
Это приводит к несчастным случаям. Только за 2022 год зарегистрировали пять таких происшествий. В одном из них ребёнок получил травмы средней тяжести.
Принятый региональный закон позволит избежать таких происшествий, уверены депутаты. Осуществлять государственный контроль будет инспекция Гостехнадзора.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации.
Напомним, в Белгороде идёт строительство нового парка аттракционов. Работы разделили на этапы, первый из которых завершится к 5 августа.