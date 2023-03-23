Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Белгородские аттракционы будет контролировать Гостехнадзор

23 марта 2023, 14:28
Фото: 1MI
Белгородская областная дума приняла закон, который позволит Гостехнадзору осуществлять контроль за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов, сообщили в пресс-службе облдумы. Вопрос обсудили на заседании 23 марта.
Сюжет
Облдума

Депутаты облдумы 23 марта приняли закон «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Белгородской области».

В регионе насчитывается 163 аттракциона: 45 батутов, пять зимних горок и 113 стационарных аттракционов. Помимо этого, с развлекательными услугами приезжают из других регионов. Иногда такие гости перемещаются без разрешающих документов и не соблюдают требования безопасности.

Это приводит к несчастным случаям. Только за 2022 год зарегистрировали пять таких происшествий. В одном из них ребёнок получил травмы средней тяжести.

Принятый региональный закон позволит избежать таких происшествий, уверены депутаты. Осуществлять государственный контроль будет инспекция Гостехнадзора.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации.

Напомним, в Белгороде идёт строительство нового парка аттракционов. Работы разделили на этапы, первый из которых завершится к 5 августа.

Первые карусели привезли в новый парк аттракционов в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Дорогу к строящемуся парку аттракционов в Белгороде отремонтируют за 60 млн рублейДвор частного дома затопило рядом со строящимся парком аттракционов в БелгородеБелгородцы определили название для строящегося парка аттракционов
#Ольга Аксёнова#Аттракционы#Закон#Облдума#Гостехнадзор#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Газоснабжение нарушено в результате обстрела села в Белгородской области
Сегодня, 10:58
«Это халява»: белгородский омбудсмен предложил отменить бесплатное обучение в вузах
Сегодня, 12:19
В Белгороде двух девочек скорая увезла с занятий по хоровому пению
Сегодня, 13:19
Белгородка из-за обстрелов ВСУ сначала потеряла дом, а спустя месяц — мужа
Сегодня, 08:57
Белгородские депутаты предложили поправки в ТК РФ по вопросу воинского учёта
Сегодня, 14:40
В белгородском отделении Соцфонда рассказали о повреждениях после обстрела
Сегодня, 10:50