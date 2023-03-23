Белгородская дума предложила внесудебный порядок передачи с/х земель от иностранцев

Спикер облдумы Юрий Клепиков ещё раз напомнил, что подобное решение очень важно для Белгородской области как для приграничного региона. По закону такие участки должны быть отчуждены. Если собственник этого не делает, подключается суд. Только вот определить местонахождение иностранного лица не всегда представляется возможным.