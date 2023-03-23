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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Белгородская дума предложила внесудебный порядок передачи с/х земель от иностранцев

23 марта 2023, 15:13
Фото: 1MI
Проекты федеральных законов направят на рассмотрение в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании, сообщили в облдуме.
Сюжет
Облдума

В белгородской облдуме 23 марта обсудили инициативу о внесудебном порядке перехода сельхозземель от иностранцев в госсобственность. Проекты федеральных законов решили направить для рассмотрения в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании.

Ранее депутаты предлагали предусмотреть внесудебный порядок перехода права собственности на сельскохозяйственные земли от иностранных граждан или юрлиц субъектам РФ. 

Спикер облдумы Юрий Клепиков ещё раз напомнил, что подобное решение очень важно для Белгородской области как для приграничного региона. По закону такие участки должны быть отчуждены. Если собственник этого не делает, подключается суд. Только вот определить местонахождение иностранного лица не всегда представляется возможным.

Сыграл свою роль и тот факт, что для восстановления плодородия заброшенных участков требуется долгое время.

Белгородская дума предложила внесудебный порядок перехода с/х земель от иностранцев
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#Белгородская область#Общество#Инициативы#Сельхозземли#Иностранцы#Собственность#Наталья Корявых#Облдума#Юрий клепиков
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