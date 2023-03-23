Белгородка украла электропилу и продала её за 150 рублей грузчику соседнего магазина

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В магазин бытовой техники в посёлке Октябрьском пришла нетрезвая 44-летняя жительница Белгорода. Женщина просила небольшую сумму денег, однако получила отказ.
Ответ продавца возмутил белгородку. Недовольная, она решила уйти и прихватила электрическую цепную пилу, стоявшую на крыльце магазина для привлечения покупателей. Продавец обратилась в полицию и сообщила о пропаже товара стоимостью около трёх тысяч рублей.
Впрочем, с инструментом подозреваемая далеко не ушла. Белгородка продала его за 150 рублей мужчине, который выгружал товар в соседнем магазине.
Полицейские изъяли пилу. Против белгородки возбудили уголовное дело за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Ей грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее в Старом Осколе мужчина получил 15-е уголовное дело. Он украл счётчик в подвале, но попался участковым.