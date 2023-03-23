Белгородка украла электропилу и продала её за 150 рублей грузчику соседнего магазина

Нетрезвая женщина в Октябрьском пришла в магазин попросить небольшую сумму денег. Ей отказали. Тогда она прихватила с собой электропилу и тут же продала её за 150 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

Сюжет Кража