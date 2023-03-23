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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Белгородка украла электропилу и продала её за 150 рублей грузчику соседнего магазина

23 марта 2023, 12:42
Фото: 1MI
Нетрезвая женщина в Октябрьском пришла в магазин попросить небольшую сумму денег. Ей отказали. Тогда она прихватила с собой электропилу и тут же продала её за 150 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
Сюжет
Кража

В магазин бытовой техники в посёлке Октябрьском пришла нетрезвая 44-летняя жительница Белгорода. Женщина просила небольшую сумму денег, однако получила отказ.

Ответ продавца возмутил белгородку. Недовольная, она решила уйти и прихватила электрическую цепную пилу, стоявшую на крыльце магазина для привлечения покупателей. Продавец обратилась в полицию и сообщила о пропаже товара стоимостью около трёх тысяч рублей.

Впрочем, с инструментом подозреваемая далеко не ушла. Белгородка продала его за 150 рублей мужчине, который выгружал товар в соседнем магазине.

Полицейские изъяли пилу. Против белгородки возбудили уголовное дело за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Старом Осколе мужчина получил 15-е уголовное дело. Он украл счётчик в подвале, но попался участковым.

Белгородец украл из подвала счётчик горячей воды и заработал 15-е уголовное дело
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#Ольга Аксёнова#Кража#Пила#Магазин#Происшествия#Нарочно не придумаешь#Белгородская область#Белгород#Октябрьский
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