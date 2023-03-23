Белгородка из-за обстрелов ВСУ сначала потеряла дом, а спустя месяц — мужа

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 09:00
Село Борисовка в Волоконовском районе не в первый раз попадает под обстрел. Так, в результате происшествия 23 февраля повреждения получили несколько домов.
Как сообщал в тот день губернатор Вячеслав Гладков, снаряд прилетел в частный дом и убил женщину. Два здания получили повреждения от осколков. Ещё один дом разрушило.
Как оказалось, дом этот принадлежал местной жительнице Людмиле Анатольевне. Женщина после февральского обстрела рассказала о произошедшем журналистам ГТРК. Жительница Волоконовского района поделилась, что за две недели до происшествия похоронила мать.
Тогда, стоя на фоне своего полностью уничтоженного дома, женщина и не подозревала, что через месяц произойдет ещё одна трагедия.
Её муж, работавший сторожем на сельскохозяйственном предприятии, 22 марта делал обход. В это время на территорию прилетел снаряд. Мужчина погиб на месте.
Дважды испытала тяжёлые последствия обстрелов и жительница Белгорода. Семья женщины два раза осталась без жилья. Первый дом был разрушен 3 июля прошлого года. Новый дом, куда переселили белгородку, попал под обстрел 14 марта.