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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 09:00

Белгородка из-за обстрелов ВСУ сначала потеряла дом, а спустя месяц — мужа

23 марта 2023, 08:57
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
архивное фото

Дом погибшего во время обстрела сторожа разбило месяц назад

Во время обстрела Волоконовского района в феврале разрушило дом. Через месяц под обстрелами погиб его хозяин — сторож сельхозпредприятия, сообщает Telegram-канал «Радар Белгород».
Сюжет
Обстрел

Село Борисовка в Волоконовском районе не в первый раз попадает под обстрел. Так, в результате происшествия 23 февраля повреждения получили несколько домов.

Как сообщал в тот день губернатор Вячеслав Гладков, снаряд прилетел в частный дом и убил женщину. Два здания получили повреждения от осколков. Ещё один дом разрушило.

Как оказалось, дом этот принадлежал местной жительнице Людмиле Анатольевне. Женщина после февральского обстрела рассказала о произошедшем журналистам ГТРК. Жительница Волоконовского района поделилась, что за две недели до происшествия похоронила мать.

Тогда, стоя на фоне своего полностью уничтоженного дома, женщина и не подозревала, что через месяц произойдет ещё одна трагедия.

Её муж, работавший сторожем на сельскохозяйственном предприятии, 22 марта делал обход. В это время на территорию прилетел снаряд. Мужчина погиб на месте.

Дважды испытала тяжёлые последствия обстрелов и жительница Белгорода. Семья женщины два раза осталась без жилья. Первый дом был разрушен 3 июля прошлого года. Новый дом, куда переселили белгородку, попал под обстрел 14 марта.

Белгородцев переселили в новый дом после трагедии 3 июля, но и он попал под обстрел
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