Белгородец попал под уголовное дело за жестокое убийство собаки

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Ещё одного живодёра будут судить в Старом Осколе. Мужчина убил собаку и выбросил тело животного в прорубь.
В январе 2023 года 61-летний мужчина выпивал. Во дворе дома он заметил пса и ударил его топором по голове. Животное упало и перестало шевелиться. Подозреваемый перенёс тело четвероногого к реке и сбросил в прорубь.
Уголовное дело против жителя региона направили в мировой суд Старого Оскола. Мужчине грозит до трёх лет колонии.
Подобные вещи уже происходили в Старом Осколе. В декабре местный житель привязал свою собаку к машине и протащил по асфальту. По вине пенсионера животное получило многочисленные раны и ссадины на лапах. Уголовное дело против него тоже направили в суд.