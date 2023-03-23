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Published Сегодня, 09:10

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Updated Сегодня, 09:12

Белгородец попал под уголовное дело за жестокое убийство собаки

23 марта 2023, 09:10
Фото: 1MI
В январе мужчина выпил и ударил дворовую собаку топором по голове. Тело животного он выбросил в прорубь, сообщили в региональной прокуратуре.

Ещё одного живодёра будут судить в Старом Осколе. Мужчина убил собаку и выбросил тело животного в прорубь.

В январе 2023 года 61-летний мужчина выпивал. Во дворе дома он заметил пса и ударил его топором по голове. Животное упало и перестало шевелиться. Подозреваемый перенёс тело четвероногого к реке и сбросил в прорубь.

Уголовное дело против жителя региона направили в мировой суд Старого Оскола. Мужчине грозит до трёх лет колонии.

Подобные вещи уже происходили в Старом Осколе. В декабре местный житель привязал свою собаку к машине и протащил по асфальту. По вине пенсионера животное получило многочисленные раны и ссадины на лапах. Уголовное дело против него тоже направили в суд.

Пенсионеру, протащившему свою собаку на авто по асфальту, грозит до трёх лет тюрьмы
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#Собака#Пьяный#Прорубь#Новости Старого Оскола#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Происшествия#Живодёрство
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