Белгородэнерго продолжит автоматизацию сетей в трех районах области

«Технологии автоматизации электросети — это, в первую очередь, надежность и качество электроснабжения потребителей. Благодаря этим устройствам время возобновления подачи электроэнергии после сбоя сокращается в несколько раз. Если раньше на поиск повреждений уходили часы, то теперь аварийный участок выделяется практически мгновенно, и основная масса жителей продолжает получать электроэнергию», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.